Дело Puff Daddy: суд вынес приговор после двух месяцев разбирательств

55-летний американский рэпер и музыкальный магнат Шон Комбс, более известный как Puff Daddy, обвиняемый в ряде тяжелых преступлений, оправдан по самым серьезным пунктам обвинения 2 июля.

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Он признан невиновным в сговоре с целью вымогательства — главном обвинении — и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. За эти преступления грозило пожизненное заключение. Но присяжные признали его виновным только в проституции, связанной с перевозкой эскорта через границы штатов, что грозило ему тюремным сроком до 20 лет, пишет People.

Присяжные совещались в общей сложности 13 часов в течение трех дней.

После вынесения вердикта адвокат Комбса Марк Агнифило попросил судью освободить рэпера из тюрьмы, поскольку он был оправдан по самым серьезным обвинениям, пишет New York Post

"Я бы предложил освободить его сегодня и разрешить ему жить в своем доме во Флориде. Это будет залог любого размера, который ваша честь посчитает нужным, может быть, миллион долларов?" – сказал Агнифило.

Помощник окружного прокурора Морин Коми выступила против ходатайства, утверждая, что Комбс все еще был осужден за серьезные преступления и представлял опасность.

В ходе судебного разбирательства, которое началось в мае, прокуроры вызвали 34 свидетеля в течение 29 дней дачи показаний. Среди них была Кассандра "Кэсси" Вентура, бывшая подруга Комбса, с которой он состоял в отношениях в течение 11 лет. Она первой обвинила его в сексуальном насилии.

Прокуроры пытались доказать, что ее принудили к участию в "Freak Offs", которые представляли собой сложные сексуальные представления с мужчинами, работающими в секс-индустрии.

Вентура давала показания несколько дней, находясь на восьмом с половиной месяце беременности. Она подробно описала все, что делал с ней и с другими Шон.

Адвокаты Комбса на протяжении всего судебного разбирательства утверждали, что сексуальные контакты были добровольными, и представили несколько вещественных доказательств, включая текстовые сообщения,

Хотя Комбс, который с самого начала опровергал все обвинения, был оправдан по самым серьезным пунктам, против него есть еще несколько десятков исков, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии как женщины, так и мужчины.

Однако победа в федеральном суде добавила магнату уверенности, что и новые обвинения против него не будут доказаны.

Шон Комбс был арестован 16 сентября прошлого года и все это время находился в тюрьме в Бруклине. Он трижды пытался выйти под залог, но безуспешно, а его адвокаты требовали у судьи заставить замолчать свидетелей.

В СМИ писали, что семья рэпера угрожала истцам и искала против них компромат.

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