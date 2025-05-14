Избивал и шантажировал: бывшая девушка рэпера Дидди шокировала показаниями в суде

Присяжным показали видео того, как Шон "Дидди" Комбс избивал Кэсси Вентуру в коридоре отеля в 2016 году. А его адвокаты пытались запретить женщине демонстрировать свою третью беременность, опасаясь, что это "разжалобит" суд.

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Об этом пишет Daily Mail.

Кэсси Вентура дала показания в суде

Жестокое нападение рэпера и продюсера Шона "Дидди" Комбса на его девушку Кэсси Вентуру во время вечеринки в отеле Лос-Анджелеса было предано огласке утром 14 мая.

38-летняя Кэсси встретилась лицом к лицу с хип-хоп-магнатом на второй день суда и раскрыла интимные подробности их отношений.

Певица заявила, что принимала участие в его многодневных секс-вечеринках, потому что боялась, что он будет шантажировать ее, если она откажется. Присяжным также показали неотредактированное видео из отеля. А потом тогдашний помощник директора службы безопасности отеля Исраэль Флорес описал, как развивалась ситуация.

"Я не хочу ничего терять, а могу потерять все", — повторил Флорес слова Дидди. Сейчас мужчина служит в полиции.

На видео отчетливо видно, как Кэсси идет по коридору отеля InterContinental в Сенчури-Сити, и в какой-то момент Комбс в одном полотенце и шлепанцах тащит ее по полу, а когда он пыталась войти в лифт, он швырнул ее на пол и несколько раз пнул в спину и бок. А потом потащил за шиворот в свой номер.

На суде показали видео того, как Шон Комбс избивает Кэсси в отеле

Флорес, охранник, о котором идет речь, дал показания в суде во вторник и направил электронное письмо с отчетом об инциденте, включающим фотографии последствий в разгромленном гостиничном номере. Он также рассказал, что тогда, в 2026 году Комб предлагал ему взятку за молчание.

"Я отказался от денег и сказал мистеру Комбсу, что нам нужно лишь, чтобы он оставался в своем номере до выезда, который состоится сегодня", — сказал Флорес, прежде чем покинуть место происшествия. Он упомянул, что все это время Вентура сидела, забившись в угол и выглядела испуганной.

В итоге Шон "Дидди" Комбс заплатил отелю 50 000 долларов, а два дня спустя Кэсси и Дидди появились на премьере фильма "Идеальная пара".

Прокуроры утверждают, что Комбс, завоевавший три премии "Грэмми" за четыре десятилетия музыкальной карьеры, руководил "преступной организацией", основанной на принуждении женщин к сексу и угрозах, если они объявят об этом публично.

Его адвокаты утверждают, что все половые акты были добровольными и что его аппетиты были "извращенными", но не были равносильны торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Кэсси Вентура дала показания на суде в Нью-Йорке, несмотря на восьмимесячную беременность. Певица ждет третьего ребенка со своим мужем Алексом Файном. Иронично, но познакомились они благодаря рэперу, который нанял Алекса для тренировок.

Адвокаты Комбса добивались того, чтобы Вентура сидела на свидетельской трибуне до начала заседания присяжных, поскольку ее беременность на столь позднем сроке могла повлиять на них.

Однако судья не согласился, и ей разрешили прийти в зал суда в коричневом обтягивающем боди, подчеркивающем ее округлившийся живот.

Вентура подробно рассказала о своих ссорах с Комбсом, с которым она начала встречаться в 2006 году, когда ей было 19 лет, а он был на 17 лет старше.

Шон "Дидди" Комбс и Кэсси Вентура Фото: Getty

"Он бил меня по голове, сбивал с ног, тащил, пинал, топтал по голове, если я лежала", — рассказала певица. На вопрос прокурора, почему она согласилась на участие в вечеринках "Freak Offs", Кэсси призналась, что была влюблена и хотела сделать Дидди счастливым. А потом у нее не было выбора.

По ее словам, секс-вечеринки Шона "Дидди" Комбса длились сутками. Сама длинная продолжалась четыре дня.

Ранее судья Арун Субраманян дал понять, что может опубликовать видео и фотографии "Freak Off", несмотря на просьбы Вентуры сохранить их в тайне.

Комбс, который работал с Мэрайей Кэри, Мэри Джей Блайдж и Дженнифер Лопес, с которой он также встречался некоторое время, отрицает сговор с целью рэкета, два обвинения в секс-торговле и два обвинения в перевозке для занятия проституцией. Ему грозит пожизненное заключение в случае признания виновным.

Напомним, ранее Фокус писал, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.

Также оказалось, что завсегдатаями "белых" вечеринок продюсера были десятки знаменитостей и они платили своим жертвам за молчание.