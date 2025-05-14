Бив і шантажував: колишня дівчина репера Дідді шокувала свідченнями в суді

Присяжним показали відео того, як Шон "Дідді" Комбс бив Кессі Вентуру в коридорі готелю 2016 року. А його адвокати намагалися заборонити жінці демонструвати свою третю вагітність, побоюючись, що це "розжалобить" суд.

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Про це пише Daily Mail.

Кессі Вентура дала свідчення в суді

Жорстокий напад репера і продюсера Шона "Дідді" Комбса на його дівчину Кессі Вентуру під час вечірки в готелі Лос-Анджелеса набув розголосу вранці 14 травня.

38-річна Кессі зустрілася віч-на-віч з хіп-хоп-магнатом на другий день суду і розкрила інтимні подробиці їхніх стосунків.

Співачка заявила, що брала участь у його багатоденних секс-вечірках, бо боялася, що він шантажуватиме її, якщо вона відмовиться. Присяжним також показали невідредаговане відео з готелю. А потім тодішній помічник директора служби безпеки готелю Ісраель Флорес описав, як розвивалася ситуація.

"Я не хочу нічого втрачати, а можу втратити все", — повторив Флорес слова Дідді. Зараз чоловік служить у поліції.

На відео чітко видно, як Кессі йде коридором готелю InterContinental у Сенчурі-Сіті, і в якийсь момент Комбс в одному рушнику та шльопанцях тягне її підлогою, а коли вона намагалася увійти до ліфту, він жбурнув її на підлогу й кілька разів штовхнув у спину та бік. А потім потягнув за комір у свій номер.

На суді показали відео того, як Шон Комбс б'є Кессі в готелі

Флорес, охоронець, про якого йдеться, дав свідчення в суді у вівторок і надіслав електронного листа зі звітом про інцидент, який містить фотографії наслідків у розгромленому готельному номері. Він також розповів, що тоді, 2026 року Комб пропонував йому хабар за мовчання.

"Я відмовився від грошей і сказав містеру Комбсу, що нам потрібно лише, щоб він залишався у своєму номері до виїзду, який відбудеться сьогодні", — сказав Флорес, перш ніж покинути місце події. Він згадав, що весь цей час Вентура сиділа, забившись у кут і виглядала переляканою.

У підсумку Шон "Дідді" Комбс заплатив готелю 50 000 доларів, а два дні по тому Кессі і Дідді з'явилися на прем'єрі фільму "Ідеальна пара".

Прокурори стверджують, що Комбс, який завоював три премії "Греммі" за чотири десятиліття музичної кар'єри, керував "злочинною організацією", що ґрунтувалася на примусі жінок до сексу і погрозах, якщо вони оголосять про це публічно.

Його адвокати стверджують, що всі статеві акти були добровільними і що його апетити були "збоченими", але не були рівносильні торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Кессі Вентура дала свідчення на суді в Нью-Йорку, незважаючи на восьмимісячну вагітність. Співачка чекає на третю дитину зі своїм чоловіком Алексом Файном. Іронічно, але познайомилися вони завдяки реперу, який найняв Алекса для тренувань.

Адвокати Комбса домагалися того, щоб Вентура сиділа на трибуні свідків до початку засідання присяжних, оскільки її вагітність на такому пізньому терміні могла вплинути на них.

Однак суддя не погодився, і їй дозволили прийти до зали суду в коричневому обтислому боді, що підкреслює її кругленький живіт.

Вентура докладно розповіла про свої сварки з Комбсом, з яким вона почала зустрічатися 2006 року, коли їй було 19 років, а він був на 17 років старшим.

Шон "Дідді" Комбс і Кессі Вентура Фото: Getty

"Він бив мене по голові, збивав із ніг, тягнув, штовхав, топтав по голові, якщо я лежала", — розповіла співачка. На запитання прокурора, чому вона погодилася на участь у вечірках "Freak Offs", Кессі зізналася, що була закохана і хотіла зробити Дідді щасливим. А потім у неї не було вибору.

За її словами, секс-вечірки Шона "Дідді" Комбса тривали цілодобово. Найдовша тривала чотири дні.

Раніше суддя Арун Субраманян дав зрозуміти, що може опублікувати відео і фотографії "Freak Off", незважаючи на прохання Вентури зберегти їх у таємниці.

Комбс, який працював із Мераєю Кері, Мері Джей Блайдж і Дженніфер Лопес, з якою він також зустрічався певний час, заперечує змову з метою рекету, два звинувачення в секс-торгівлі та два звинувачення в перевезенні для заняття проституцією. Йому загрожує довічне ув'язнення в разі визнання винним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.

Також виявилося, що завсідниками "білих" вечірок продюсера були десятки знаменитостей і вони платили своїм жертвам за мовчання.