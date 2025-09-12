Убивство Чарлі Кірка: на гільзах підозрюваного Робінсона виявили дивні надписи (фото)

Після загибелі консервативного коментатора Чарлі Кірка у США влада оприлюднила нові подробиці. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив про незвичні написи, які виявили на гільзах куль, пов’язаних із підозрюваним у нападі.

Related video

Як повідомляє People, підозрюваним у стрільбі став 22-річний Тайлер Робінсон. Його затримали 11 вересня після понад доби розшуку.

Чоловіка звинувачують у вбивстві 31-річного Кірка, який напередодні виступав на заході організації Turning Point USA в кампусі Університету долини Юти.

Фото: Скриншот

Робінсона заарештували після того, як він нібито зізнався чи натякнув на це члену сім’ї. Той звернувся до знайомих, а згодом інформація потрапила до офісу шерифа. Після цього підозрюваного помістили до в’язниці округу Юта.

Ідетнифікація Тайлера Робінсона з камер спостереження Фото: Скриншот

Що знайшли на гільзах

Мотив підозрюваного поки що не з’ясовано, проте влада надала деталі, які можуть пролити світло на його наміри.

Під час пресконференції Спенсер Кокс зачитав написи, вигравіювані на патронних гільзах. Одна з куль, випущених у Кірка, мала напис: "повідомлення, опуклості, OwO, що це?".

На нестріляних гільзах, знайдених разом із гвинтівкою Маузер калібру .30-06 у лісосмузі неподалік університету, були зафіксовані й інші написи. Зокрема: "Гей, фашист, лови" зі стрілками у різних напрямках, а також "O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao" — ймовірне посилання на відому італійську антифашистську пісню часів Другої світової війни.

"Я думаю, це говорить саме за себе", – заявив Кокс, коментуючи гільзу з антифашистським написом.

Ще на одному патроні було викарбувано: "Якщо ти це читаєш, ти гей, лол", – додав губернатор.

Раніше у повідомленнях правоохоронців гравіювання помилково описували як такі, що нібито виражають "трансгендерну ідеологію".

Інші обставини справи

За даними слідства, стрілянина велася з даху будівлі за понад 200 ярдів (понад 183 метри) від місця події. Камери спостереження зафіксували, як чоловік стрибнув з даху та втік у житловий район.

Кокс також заявив, що під час вечері з родиною Робінсон обговорював візит Кірка до університету й висловлював неприязнь до нього. Крім того, сусід підозрюваного розповів про повідомлення в Discord, де той жартома писав: "Мені потрібно забрати гвинтівку з пункту видачі".

Губернатор наголосив, що наразі влада не має інформації, яка б свідчила про можливу причетність інших осіб до цього злочину.

Як повідомляв Фокус, у США, 10 вересня 2025 року ввечері, під час дебатів в університеті Юти, невідомий відкрив вогонь по політичному активісту Чарлі Кірку. Кірк був смертельно поранений.

Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соціальні мережі Truth Social, що Чарлі Кірк помер у лікарні.

Фокус також писав: в ефірі новин президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві консервативного активіста та блогера Чарлі Кірка затримано. Йому може загрожувати смертна кара.