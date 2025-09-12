Вбивцю Чарлі Кірка затримано, йому загрожує смертна кара, — Трамп

В ефірі новин президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві консервативного активіста та блогера Чарлі Кірка затримано. Йому може загрожувати смертна кара.

Відео з ефіру на телеканалі Fox News, де Трамп оголошує подібне опублікували у Telegram-каналі Clash Report.

Окрім звістки про затримання вбивці, лідер США додав, що сподівається на застосування до підозрюваного смертної кари. Він також зазначив, що хтось із близького оточення підозрюваного допоміг правоохоронцям у його затриманні. Хто саме повідомив про злочин, наразі не розкривається. Президент зазначив, що затримання відбулося завдяки спільним діям родини та місцевих правоохоронців.

За словами Трампа, підозрюваного знайшли завдяки інформатору, який був "людиною, пов’язаною з правоохоронними органами, але водночас людиною віри, священнослужителем". Він додав, що батько затриманого співпрацював зі слідчими.

Президент також зазначив, що отримав лише короткий брифінг перед інтерв’ю та спростував будь-які деталі, додавши: "Мене завжди можуть виправити, але я просто кажу вам те, що чув".

За даними видання Reuters, підозрюваний у вбивстві Кірка ховався від поліції та федеральних агентів понад добу після стрілянини в середу, коли снайпер одним пострілом убив 31-річного Кірка під час виступу в Університеті долини Юти в місті Орем.

Новина доповнюється…