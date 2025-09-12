Трамп назвав "твариною" вбивцю Чарлі Кірка: ФБР показало кадри втечі підозрюваного (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп назвав "справжньою твариною" стрільця, який скоїв замах на Чарлі Кірка. Американський лідер заявив, що в Штатах є "група радикальних лівих божевільних", з якими необхідно розібратися.

Трамп прокоментував убивство свого соратника під час розмови з журналістами біля Білого дому, запис якої опублікував 12 вересня канал Fox News. Він погодився із зауваженням одного з репортерів, що Чарлі Кірк "був великим прихильником ненасильства".

Трамп відповів на питання про вбивство свого соратника Кірка

Президент США сподівається, що спецслужби якнайшвидше знайдуть убивцю активіста.

"Він — тварина, справжня тварина… Я сподіваюся, що його спіймають. Те, що він зробив, ганебно. Чарлі Кірк був чудовою людиною", — сказав Трамп.

На початку розмови з журналістами він зазначив, що лише турбується про країну.

"Ми маємо чудову країну. І у нас є група радикальних лівих божевільних — просто абсолютних божевільних — і ми розв'яжемо цю проблему", — заявив американський президент.

Замах на Чарлі Кірка: ФБР поширило фото і відео з підозрюваним

Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував фото особи, ймовірно пов'язаної з убивством Чарлі Кірка в університеті Юта-Веллі.

Підозрюваний в замаху на Чарлі Кірка Фото: FBI Американські спецслужби розшукують підозрюваного в замаху на Чарлі Кірка Фото: FBI

Також ФБР опублікувало відео, на якому підозрюваний після стрілянини стрибає з даху будівлі. За даними слідства, після пострілу в Чарлі Кірка стрілець стрибнув і втік, лишивши на даху відбитки взуття, передпліччя і долоні.

ФБР опублікувало відео, як стверджується, втечі стрільця в Чарлі Кірка з місця злочину

Замах на Чарлі Кірка: деталі

Соратника Дональда Трампа, 31-річного політичного активіста, блогера і ведучого подкасту The Charlie Kirk Show підстрелили під час дебатів у дворі Університету Юти 10 вересня. Він дістав поранення в шию і був госпіталізований у критичному стані. Невдовзі Трамп повідомив, що Кірк помер у лікарні.

Фокус розповідав, що говорив соратник Трампа про Україну. У 2023 році Чарлі Кірк закликав скоротити допомогу українській армії та називав президента України Володимира Зеленського "гангстером", що "тримає Європу в заручниках". Також український журналіст Андрій Цаплієнко зазначав, що загиблий називав східні регіони "історично російською територією".

Директор ФБР Каш Патель 11 вересня повідомляв, що підозрюваний у замаху на Чарлі Кірка затриманий і дає свідчення під вартою, а губернатор Юти Спенсер Кокс назвав злочин "політичним убивством". Пізніше Патель повідомив, що затриманого було звільнено після допиту.

Журналісти CNN 11 вересня розкрили нові подробиці про кулі, якими стріляли в Чарлі Кірка. Слідчі знайшли в лісі неподалік місця злочину мисливську гвинтівку та боєприпаси з "вигравіюваними написами трансгендерної та антифашистської ідеології".