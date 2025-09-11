Підтримайте нас RU
Світ Замах на Чарлі Кірка

Вбивство Чарлі Кірка: що говорив соратник Трампа про Україну та війну з РФ

що говорив Чарлі Кірк про Україну та війну з РФ
Чарлі Кірк | Фото: Getty Images

В американському штаті Юта під час дебатів пострілом у шию був застрелений праворадикальний активіст та соратник президента США Дональда Трампа — Чарлі Кірк.

Фокус зібрав найвідоміші цитати та вислови Чарлі Кірка про Україну, його позицію щодо підтримки ЗСУ та війну з Росією.

Восени 2023 року Чарлі Кірк закликав американських посадовців скоротити витрати на допомогу українській армії.

"Для звичайних людей просто неприйнятно витрачати 2 трильйони доларів, яких у вас немає, на війни, які ви не можете виграти, захищаючи людей, які вам не належать, тоді як у вас вторгаються люди, яких ми не знаємо. Скоротіть витрати. Покінчіть з безладом в Україні…", — зазначав в одному зі своїх дописів Кірк.

Пост Кірка про 2 трлн доларів
Фото: X / Центр протидії корупції

Він також заявляв, що президент України Володимир Зеленський — гангстер, який тримає Європу у заручниках.

Пости Кірка про Зеленського
Крім того, Кірк називав контрнаступ українських військ "найгіршою таємницею в усьому світі".

Пост Кірка про контрнаступ ЗСУ
Фото: ЦПД

У січні 2025 року, коли на посаді президента США ще перебував Джо Байден, а у Південній Каліфорнії вирували масштабні лісові пожежі, Кірк знову обурився виділенням коштів з американського бюджету Україні.

"Коли ви надсилаєте 150 мільярдів доларів в Україну, не дивуйтеся, коли ваша країна горить, а вашим лідерам байдуже", — зазначив Кірк.

Пост Кірка про пожежі в Південній Каліфорнії
Фото: ЦПД

Водночас, як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, Чарлі Кірк називав східну частину України "історично російською територією", а Зеленського — "незаконно обраним президентом".

Нагадаємо, 10 вересня Дональд Трамп повідомив, що у лікарні помер його соратник Чарлі Кірк.

У цей же день у США під час дебатів підстрелили соратника Трампа Чарлі Кірка.

Фокус також писав про те, що поліція затримала не того, хто стріляв у Чарлі Кірка.