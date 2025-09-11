"Це політичне вбивство": ймовірний стрілець у Чарлі Кірка дає свідчення під вартою
Правоохоронні структури США затримали підозрюваного у вбивстві праворадикального активіста та соратника президента США Дональда Трампа — Чарлі Кірка.
Затриманий перебуває під вартою, повідомив директор ФБР Каш Патель.
"Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою. Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю з ФБР", — написав Патель.
Водночас губернатор Юти Спенсер Кокс уточнив, що підозрюваний вже дає свідчення.
"Я хочу чітко заявити, що це політичне вбивство", — наголосив Кокс.
Він також підкреслив, що наразі немає інформації, яка б давала підстави вважати, що до справи причетна ще одна особа.
Крім того, Кокс пообіцяв справедливе покарання для вбивці та нагадав, що в Юті ще не скасували смертну кару.
Наразі інформації про особу, яка є ймовірним вбивцею Чарлі Кірка, не розголошують.
Нагадаємо, у США під час дебатів підстрелили соратника Трампа Чарлі Кірка, через кілька годин він помер у лікарні.
Фокус також писав про те, що поліція затримала не того, хто стріляв у Чарлі Кірка.