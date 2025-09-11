"Это политическое убийство": предполагаемый стрелок в Чарли Кирка дает показания под стражей
Правоохранительные структуры США задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста и соратника президента США Дональда Трампа — Чарли Кирка.
Задержанный находится под стражей, сообщил директор ФБР Каш Патель.
"Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, сейчас находится под стражей. Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР", — написал Патель.
В то же время губернатор Юты Спенсер Кокс уточнил, что подозреваемый уже дает показания.
"Я хочу четко заявить, что это политическое убийство", — подчеркнул Кокс.
Он также подчеркнул, что пока нет информации, которая бы давала основания считать, что к делу причастен еще один человек.
Кроме того, Кокс пообещал справедливое наказание для убийцы и напомнил, что в Юте еще не отменили смертную казнь.
Сейчас информации о личности, которая является вероятным убийцей Чарли Кирка, не разглашают.
Напомним, в США во время дебатов подстрелили соратника Трампа Чарли Кирка, через несколько часов он умер в больнице.
Фокус также писал о том, что полиция задержала не того, кто стрелял в Чарли Кирка.