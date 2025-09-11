"Это политическое убийство": предполагаемый стрелок в Чарли Кирка дает показания под стражей

Правоохранительные структуры США задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста и соратника президента США Дональда Трампа — Чарли Кирка.

Задержанный находится под стражей, сообщил директор ФБР Каш Патель.

"Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, сейчас находится под стражей. Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР", — написал Патель.

Пост Каша Пателя

В то же время губернатор Юты Спенсер Кокс уточнил, что подозреваемый уже дает показания.

"Я хочу четко заявить, что это политическое убийство", — подчеркнул Кокс.

Он также подчеркнул, что пока нет информации, которая бы давала основания считать, что к делу причастен еще один человек.

Кроме того, Кокс пообещал справедливое наказание для убийцы и напомнил, что в Юте еще не отменили смертную казнь.

Сейчас информации о личности, которая является вероятным убийцей Чарли Кирка, не разглашают.

Напомним, в США во время дебатов подстрелили соратника Трампа Чарли Кирка, через несколько часов он умер в больнице.

Фокус также писал о том, что полиция задержала не того, кто стрелял в Чарли Кирка.