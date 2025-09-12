Трамп назвал "животным" убийцу Чарли Кирка: ФБР показало кадры побега подозреваемого (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп назвал "настоящим животным" стрелка, который совершил покушение на Чарли Кирка. Американский лидер заявил, что в Штатах есть "группа радикальных левых сумасшедших", с которыми необходимо разобраться.

Related video

Трамп прокомментировал убийство своего соратника во время разговора с журналистами возле Белого дома, запись которого опубликовал 12 сентября канал Fox News. Он согласился с замечанием одного из репортеров, что Чарли Кирк "был большим сторонником ненасилия".

Трамп ответил на вопрос об убийстве своего соратника Кирка.

Президент США надеется, что спецслужбы как можно быстрее найдут убийцу активиста.

"Он — животное, настоящее животное... Я надеюсь, что его поймают. То, что он сделал, позорно. Чарли Кирк был замечательным человеком", — сказал Трамп.

В начале разговора с журналистами он отметил, что только беспокоится о стране.

"У нас есть замечательная страна. И у нас есть группа радикальных левых сумасшедших — просто абсолютных сумасшедших — и мы решим эту проблему", — заявил американский президент.

Покушение на Чарли Кирка: ФБР распространило фото и видео с подозреваемым

Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фото лица, вероятно связанного с убийством Чарли Кирка в университете Юта-Вэлли.

Подозреваемый в покушении на Чарли Кирка Фото: Business Insider Американские спецслужбы разыскивают подозреваемого в покушении на Чарли Кирка Фото: Business Insider

Также ФБР опубликовало видео, на котором подозреваемый после стрельбы прыгает с крыши здания. По данным следствия, после выстрела в Чарли Кирка стрелок прыгнул и убежал, оставив на крыше отпечатки обуви, предплечья и ладони.

ФБР опубликовало видео, как утверждается, побега стрелка в Чарли Кирка с места преступления.

Покушение на Чарли Кирка: детали

Соратника Дональда Трампа, 31-летнего политического активиста, блогера и ведущего подкаста The Charlie Kirk Show подстрелили во время дебатов во дворе Университета Юты 10 сентября. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Вскоре Трамп сообщил, что Кирк умер в больнице.

Фокус рассказывал, что говорил соратник Трампа об Украине. В 2023 году Чарли Кирк призвал сократить помощь украинской армии и называл президента Украины Владимира Зеленского "гангстером", который "держит Европу в заложниках". Также украинский журналист Андрей Цаплиенко отмечал, что погибший называл восточные регионы "исторически российской территорией".

Директор ФБР Каш Патель 11 сентября сообщал, что подозреваемый в покушении на Чарли Кирка задержан и дает показания под стражей, а губернатор Юты Спенсер Кокс назвал преступление "политическим убийством". Позже Патель сообщил, что задержанный был освобожден после допроса.

Журналисты CNN 11 сентября раскрыли новые подробности о пулях, которыми стреляли в Чарли Кирка. Следователи нашли в лесу недалеко от места преступления охотничью винтовку и боеприпасы с "выгравированными надписями трансгендерной и антифашистской идеологии".