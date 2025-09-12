Трамп назвал "животным" убийцу Чарли Кирка: ФБР показало кадры побега подозреваемого (фото, видео)
Президент США Дональд Трамп назвал "настоящим животным" стрелка, который совершил покушение на Чарли Кирка. Американский лидер заявил, что в Штатах есть "группа радикальных левых сумасшедших", с которыми необходимо разобраться.
Трамп прокомментировал убийство своего соратника во время разговора с журналистами возле Белого дома, запись которого опубликовал 12 сентября канал Fox News. Он согласился с замечанием одного из репортеров, что Чарли Кирк "был большим сторонником ненасилия".
Президент США надеется, что спецслужбы как можно быстрее найдут убийцу активиста.
"Он — животное, настоящее животное... Я надеюсь, что его поймают. То, что он сделал, позорно. Чарли Кирк был замечательным человеком", — сказал Трамп.
В начале разговора с журналистами он отметил, что только беспокоится о стране.
"У нас есть замечательная страна. И у нас есть группа радикальных левых сумасшедших — просто абсолютных сумасшедших — и мы решим эту проблему", — заявил американский президент.
Покушение на Чарли Кирка: ФБР распространило фото и видео с подозреваемым
Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фото лица, вероятно связанного с убийством Чарли Кирка в университете Юта-Вэлли.
Также ФБР опубликовало видео, на котором подозреваемый после стрельбы прыгает с крыши здания. По данным следствия, после выстрела в Чарли Кирка стрелок прыгнул и убежал, оставив на крыше отпечатки обуви, предплечья и ладони.
Покушение на Чарли Кирка: детали
Соратника Дональда Трампа, 31-летнего политического активиста, блогера и ведущего подкаста The Charlie Kirk Show подстрелили во время дебатов во дворе Университета Юты 10 сентября. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Вскоре Трамп сообщил, что Кирк умер в больнице.
Фокус рассказывал, что говорил соратник Трампа об Украине. В 2023 году Чарли Кирк призвал сократить помощь украинской армии и называл президента Украины Владимира Зеленского "гангстером", который "держит Европу в заложниках". Также украинский журналист Андрей Цаплиенко отмечал, что погибший называл восточные регионы "исторически российской территорией".
Директор ФБР Каш Патель 11 сентября сообщал, что подозреваемый в покушении на Чарли Кирка задержан и дает показания под стражей, а губернатор Юты Спенсер Кокс назвал преступление "политическим убийством". Позже Патель сообщил, что задержанный был освобожден после допроса.
Журналисты CNN 11 сентября раскрыли новые подробности о пулях, которыми стреляли в Чарли Кирка. Следователи нашли в лесу недалеко от места преступления охотничью винтовку и боеприпасы с "выгравированными надписями трансгендерной и антифашистской идеологии".