ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, а СМИ сообщили новые подробности о пулях

За информацию, которая поможет арестовать подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, известного консервативного политического активиста, ФБР предлагает награду в 100 тысяч долларов. Судя по опубликованным фото, ищут молодого мужчину, "судя по всему студента".

Власти США заявили, что отследили передвижения стрелка и, по их мнению, обнаружили винтовку, из которой Кирк был застрелен с крыши во время выступления в Университете долины Юта, пишет CNN.

Снайпер, убивший Чарли Кирка, предположительно, спрыгнул с крыши и скрылся в районе, сделав один выстрел. Его личность до сих пор не установлена, сообщили власти в четверг, сообщив, что на месте преступления была обнаружена мощная винтовка.

Полиция заявила, что стрелок незаметно смешался с толпой на территории университетского кампуса, где был застрелен Чарли Кирк.

По данным внутреннего бюллетеня правоохранительных органов и информации от человека, знакомого с ходом расследования, внутри винтовки, которая, по мнению властей, использовалась при стрельбе по Чарли Кирку, следователи обнаружили боеприпасы с "выгравированными надписями трансгендерной и антифашистской идеологии".

По словам источников, охотничья винтовка старой модели .30 калибра была обнаружена в лесу недалеко от места стрельбы в среду в Университете долины Юта, завернутая в полотенце, со стреляной гильзой в патроннике. В магазине также находились три нестреляных патрона, на всех из которых имелась надпись.

Чиновники Министерства юстиции предупредили, что расследование все еще находится на предварительной стадии и что следователи продолжают осматривать боеприпасы.

31-летний Чарли Кирк находился на сцене, обсуждая со студентом массовые расстрелы с участием трансгендеров, когда в него выстрелили, судя по видеозаписям с места события.

Чарли Кирка застрелили перед 3000-й толпой

Роберт Больс, специальный агент, возглавляющий местное отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити, сообщил, что с момента убийства Кирка Бюро получило более 130 наводок.

Однако, как сообщает MSNBC, в прошлом месяце ФБР под руководством директора Каша Пателя вынудило уйти в отставку награжденного агента по борьбе с терроризмом Мехтаба Саида, возглавлявшего местное отделение в Солт-Лейк-Сити.

В феврале Саида по неизвестным причинам вынудили уйти в отставку после того, как его назначили руководителем офиса.

Бюро уже подвергается критике из-за того, как ищет убийцу Чарли Кирка, например, многие задаются вопросом, почему не был закрыт близлежащий аэропорт.

Напомним, Чарли Кирк был близок с семьей президента США Дональда Трампа и дружил с его старшим сыном, который хвалил Кирка за мобилизацию молодых консервативных избирателей. Трамп заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы и уже велел до воскресения приспустить флаги США.

А тех, кто критикует Чарли Кирка, начали увольнять. Так, DC отменила совершенно новую серию комиксов Red Hood в тот же день, когда она была запущена, после того как ее автор Гретхен Фелькер-Мартин порадовалась смерти Кирка. Клуб НФЛ "Carolina Panthers" уволил высокопоставленного сотрудника после нескольких постов о Кирке, а каналу TMZ пришлось извиняться за смех сотрудников, когда стало известно о смерти Чарли Кирка.

Миллиардер в итоге разразился взрывной тирадой по поводу убийства Кирка, назвав левых и Демократическую партию — "партией убийц".

Основатель SpaceX раскритиковал либеральных пользователей социальной сети BlueSky, которые начали праздновать убийство Кирка: "Они прославляют хладнокровное убийство. Это показывает, с чем мы имеем дело. Со злыми людьми".

Напомним, Фокус писал о стрельбе в Юте, в результате которой погиб Чарли Кирк, а также о том, как он был связан с президентом США.

А известный американский снайпер, изучив видео с места события, сделал вывод, что стрелял любитель. Также он предположил, что Чарли Кирк умер раньше, чем его донесли до машины.