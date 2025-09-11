Не профессионал, но подготовленный любитель пострелять: снайпер рассказал, кто мог убить Чарли Кирка

Один из лучших снайперов США, сержант Николас Ранстад, рассказал с профессиональной точки зрения, кто и как мог застрелить Чарли Кирка, известного подкастера и фаната Дональда Трампа.

Николас Ранстад рассказал о том, что, по его мнению, могло быть в прошлом убийцы, а также о тщательном планировании, которое могло бы быть включено в такое нападение, пишет Daily Mail.

Эксперт рассказал, что киллер выбрал идеальное место

По его мнению, киллер использовал не популярную в США полуавтоматическую винтовку AR-15, как многие считают, а более мощное оружие. По его словам, судя по звуку выстрела, слышному на нескольких видеозаписях, это была не AR-15.

"Звук был похож на выстрел мощной винтовки, возможно, с продольно-скользящим затвором. Я слышал треск и видел, как он стрелял, поэтому думаю, что это была дальнобойная винтовка. Думаю, это был 308-й калибр с продольно-скользящим затвором или 762-й. Я не думаю, что это был AR, в треске было слишком много баса, не такой треск, как у AR", - сказал Ранстад.

Чарли Кирк, основатель и генеральный директор Turning Point USA, приверженной MAGA, был застрелен днем 10 сентября ​во время выступления в Университете долины Юты.

Чарли Кирка застрелили, когда он выстпал перед толпой студентов Фото: Getty Images

Представитель колледжа сообщил, что киллер был в здании, расположенном примерно в застрелил Чарли Кирка из здания, расположенного примерно в 200 метрах от того места, где он сидел и выступал перед большой толпой.

Николас Ранстад, чье убийство с высоты 2066 метров в Афганистане установило рекорд по дальности среди американцев в Афганистане на тот момент, рассказал об особенностях этого убийства.

Он сказал, что площадка, похожая на амфитеатр, является "аквариумом" для любого стрелка, указав на то, насколько легче поразить цель, стреляя с крыши.

"Охрана была очень слабой, в университете не бывало преступлений, так что, полагаю, уровень угрозы был низким. Это "шведский стол" для того, кто хотел кого-то убить. Не говоря уже о том, что на открытом пространстве ветер слабый. Это не как в городе, где пуля, пролетающая мимо зданий, будет двигаться быстрее", - отметил Ранстад.

По его словам, 200 метров – это небольшое расстояние. Так что необязательно, что стрелял какой-то профессиональный снайпер.

"Любой парень может три-четыре раза сходить на стрельбище и сделать этот выстрел. Будь я полицейским, я бы начал следить за временем на стрельбище. Им следует посмотреть все видео, у кого какая винтовка, и кто не прошел надлежащую подготовку и не знает, как контролировать свое кровяное давление и адреналин. Вероятно, это был просто интернет-стрелок, а не снайпер или обученный солдат", — считает Ранстад.

Армейский снайпер Ник Ранстад убил террориста Талибана с расстояния 1,28 мили (около 2 км) в 2008 году. На тот момент это было самое дальнее убийство, совершенное американцем в Афганистане.

На видеозаписях видно, что Чарли Кирка застрелили в шею с левой стороны. Однако Ранстад предположил, что стрелок мог допустить небольшую ошибку во время атаки, что заставляет его думать, что он не был хорошо подготовлен.

По его словам, причиной того, что Кирк был ранен в шею, а не в голову или грудь, как целился бы обученный солдат, стала его неспособность контролировать внешние факторы.

"Вероятно, он целился в голову, но не учел ветер, и пуля немного сместилась. Он не принял во внимание падение и угол. Если ему выстрелили в шею, то, думаю, он целился в голову, но уровень адреналина у него зашкаливал. И стрелок был правшой", — уверен Ранстад.

Чарли Кирка убили перед сотнями людей

И снайпер считает, что Чарли Кирк умер на месте.

"Я видел подобные артериальные кровотечения, и у вас есть секунды. Они не стали делать быстрое тромбообразование, потому что, вероятно, у них его просто не было. Это работает, но нужно действовать очень быстро", — уверен Ранстад.

Ранстад заявил, что тот факт, что был произведен всего один выстрел и подозреваемый исчез на несколько часов, позволяет предположить, что у него был продуманный план побега после убийства.

"У него, вероятно, был план отступления. Обычно это сумасшедшие, которые стреляют по 30 патронов. А это был один выстрел, и все. Когда я увидел задержанного старика, я понял, что это не стрелок", — отметил Ранстад.

У Кирка осталась жена Эрика Кирк (урожденная Францве), трехлетняя дочь и полуторагодовалый сын. В мае они отметили четвертую годовщину свадьбы.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить все американские флаги до 18:00 воскресенья в честь Кирка.

Стрельба в Университете Юты спровоцировала масштабную облаву, в ходе которой на место происшествия прибыли сотрудники ФБР и местные полицейские. Сначала был задержан пожилой мужчина, но его сразу отпустили. Позже в среду вечером сотрудники полиции сообщили, что задержали еще одного мужчину в связи с этим делом. Его также вскоре отпустили.

Напомним, Фокус писал об убийстве Чарли Кирка. Последним постом подкастера стал ролик об убитой в Северной Каролине украинской беженке Ирине Заруцкой.

Правоохранительные структуры США в итоге задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста и соратника президента США Дональда Трампа — Чарли Кирка. И он уже дал показания. Но о его личности ничего не известно.