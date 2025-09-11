Не професіонал, але підготовлений любитель постріляти: снайпер розповів, хто міг убити Чарлі Кірка

Один із найкращих снайперів США, сержант Ніколас Ранстад, розповів із професійного погляду, хто і як міг застрелити Чарлі Кірка, відомого подкастера і фаната Дональда Трампа.

Related video

Ніколас Ранстад розповів про те, що, на його думку, могло бути в минулому вбивці, а також про ретельне планування, яке могло б бути включено в такий напад, пише Daily Mail.

Експерт розповів, що кілер вибрав ідеальне місце

На його думку, кілер використовував не популярну в США напівавтоматичну гвинтівку AR-15, як багато хто вважає, а потужнішу зброю. На його думку, судячи зі звуку пострілу, який чути на кількох відеозаписах, це була не AR-15.

"Звук був схожий на постріл потужної гвинтівки, можливо, з поздовжньо-ковзним затвором. Я чув тріск і бачив, як він стріляв, тому думаю, що це була далекобійна гвинтівка. Думаю, це був 308-й калібр із поздовжньо-ковзним затвором або 762-й. Я не думаю, що це був AR, у тріску було занадто багато баса, не такий тріск, як у AR", — сказав Ранстад.

Чарлі Кірк, засновник і генеральний директор Turning Point USA, прихильної MAGA, був застрелений вдень 10 вересня під час виступу в Університеті долини Юти.

Чарлі Кірка застрелили, коли він виступив перед натовпом студентів Фото: Getty Images

Представник коледжу повідомив, що кілер був у будівлі, розташованій поблизу і застрелив Чарлі Кірка з будівлі, розташованої приблизно за 200 метрів від того місця, де він сидів і виступав перед великим натовпом.

Ніколас Ранстад, чиє вбивство з висоти 2066 метрів в Афганістані встановило рекорд за дальністю серед американців в Афганістані на той момент, розповів про особливості цього вбивства.

Він сказав, що майданчик, схожий на амфітеатр, є "акваріумом" для будь-якого стрільця, вказавши на те, наскільки легше уразити ціль, стріляючи з даху.

"Охорона була дуже слабкою, в університеті не бувало злочинів, тож, гадаю, рівень загрози був низьким. Це "шведський стіл" для того, хто хотів когось убити. Не кажучи вже про те, що на відкритому просторі вітер слабкий. Це не як у місті, де куля, що пролітає повз будівлі, рухатиметься швидше", — зазначив Ранстад.

За його словами, 200 метрів — це невелика відстань. Тож необов'язково, що стріляв якийсь професійний снайпер.

"Будь-який хлопець може три-чотири рази сходити на стрільбище і зробити цей постріл. Якби я був поліцейським, я б почав стежити за часом на стрільбищі. Їм слід переглянути всі відео, у кого яка гвинтівка, і хто не пройшов належну підготовку і не знає, як контролювати свій кров'яний тиск та адреналін. Ймовірно, це був просто інтернет-стрілок, а не снайпер або навчений солдат", — вважає Ранстад.

Армійський снайпер Нік Ранстад убив терориста Талібану з відстані 1,28 милі (близько 2 км) у 2008 році. На той момент це було найдальше вбивство, здійснене американцем в Афганістані.

На відеозаписах видно, що Чарлі Кірка застрелили в шию з лівого боку. Однак Ранстад припустив, що стрілець міг припуститися невеликої помилки під час атаки, що змушує його думати, що він не був добре підготовлений.

За його словами, причиною того, що Кірк був поранений у шию, а не в голову або груди, як цілився б навчений солдат, стала його нездатність контролювати зовнішні чинники.

"Ймовірно, він цілився в голову, але не врахував вітер, і куля трохи змістилася. Він не взяв до уваги падіння і кут. Якщо йому вистрілили в шию, то, думаю, він цілився в голову, але рівень адреналіну в нього зашкалював. І стрілець був правшею", — упевнений Ранстад.

Чарлі Кірка вбили перед сотнями людей

І снайпер вважає, що Чарлі Кірк помер на місці.

"Я бачив подібні артеріальні кровотечі, і у вас є секунди. Вони не стали робити швидке тромбоутворення, тому що, ймовірно, у них його просто не було. Це працює, але потрібно діяти дуже швидко", — упевнений Ранстад.

Ранстад заявив, що той факт, що було зроблено лише один постріл і підозрюваний зник на кілька годин, дає підстави припустити, що у нього був продуманий план втечі після вбивства.

"У нього, ймовірно, був план відступу. Зазвичай це божевільні, які стріляють по 30 патронів. А це був один постріл, і все. Коли я побачив затриманого старого, я зрозумів, що це не стрілець", — зазначив Ранстад.

У Кірка залишилася дружина Еріка Кірк (уроджена Францве), трирічна дочка і півторарічний син. У травні вони відзначили четверту річницю весілля.

Президент США Дональд Трамп розпорядився приспустити всі американські прапори до 18:00 неділі на честь Кірка.

Стрілянина в Університеті Юти спровокувала масштабну облаву, під час якої на місце події прибули співробітники ФБР і місцеві поліцейські. Спочатку було затримано літнього чоловіка, але його відразу відпустили. Пізніше в середу ввечері співробітники поліції повідомили, що затримали ще одного чоловіка у зв'язку з цією справою. Його також незабаром відпустили.

Нагадаємо, Фокус писав про вбивство Чарлі Кірка. Останнім постом подкастера став ролик про вбиту в Північній Кароліні українську біженку Ірину Заруцьку.

Правоохоронні структури США зрештою затримали підозрюваного у вбивстві праворадикального активіста і соратника президента США Дональда Трампа — Чарлі Кірка. І він уже дав свідчення. Але про його особу нічого не відомо.