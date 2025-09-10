Замах на Чарлі Кірка: останній пост блогера був присвячений убитій Ірині Заруцькій (відео)

Відомий подкастер і фанат Дональда Трампа писав, що вбивство української біженки "треба політизувати". До цього він негативно відгукувався про Україну та Володимира Зеленського.

У Чарлі Кірка, MAGA-активіста і вкрай правого фаната президента США Дональда Трампа, стріляли під час виступу в Університеті долини Юти. Незадовго до цього, Кірк опублікував пост, у якому вимагав "політизувати" вбивство української біженки Ірини Заруцької в Північній Кароліні.

Чарлі Кірк опублікував пост про Ірину Заруцьку Фото: Скриншот

"Якщо ми хочемо, щоб щось змінилося, необхідно на 100% політизувати безглузде вбивство Ірини Заруцької, бо саме політика дала змогу дикому чудовиську з 14-ма судимостями вільно розгулювати вулицями і вбити її", — заявляв Чарлі Кірк у своєму подкасті.

Замах на Чарлі Кірка — що відомо

Повідомляється, що Чарлі Кірк тільки почав виступ і розкидав кепки присутнім.

Чарлі Кірк за хвилини до замаху Фото: Соцсети

Емма Піттс і Єва Террі, репортери Deseret News, розповіли, що лише за кілька хвилин після початку промови Кірка, вони почули постріл, а "потім Чарлі зом'як".

"З його шиї одразу ж хлинула величезна кількість крові", — додала Піттс.

На відеозаписі з місця подій видно, як Кірк отримав кулю в шию з лівого боку.

Коли в Кірка стріляли, він обговорював масшутинг в американських школах, кажуть репортери: "Підійшла дитина і запитала, скільки трансґендерних стрільців стріляють, Чарлі їй відповів, потім знову було запитання про стрільців і перш ніж Чарлі Кірк встиг узяти мікрофон, пролунав постріл", — розповіла Террі.

У Чарлі Кірка стріляли під час виступу

На місці події було затримано літнього чоловіка. Ім'я підозрюваного не розголошується.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк — 31-річний консервативний активіст і батько двох дітей, який допоміг заснувати Turning Point USA, відому некомерційну організацію, що активізує консервативну молодь у шкільних кампусах.

Кірк підтримував тісні зв'язки з президентом і його сім'єю під час першого терміну Трампа на посаді президента, і востаннє він з'являвся в Овальному кабінеті в травні, будучи присутнім на церемонії приведення до присяги судді Жанін Пірро.

Чарлі Кірк і Дональд Трамп Фото: The White House

"Я виграв у молоді з перевагою в 37%. Жоден республіканець ніколи не перемагав, а я виграв із перевагою в 37%. І Чарлі Кірк скаже вам, що TikTok допоміг, але Чарлі Кірк теж допоміг", — сказав тоді Трамп.

Чарлі Кірк став близьким другом старшого сина президента, Дональда Трампа-молодшого, з яким Кірк вирушив до Гренландії 7 січня — одягнувши з цієї нагоди льотну куртку з вишивкою "Чарлі", — щоб оголосити про заявлений намір Трампа придбати ці арктичні території. Крім того, Кірк був одним із перших прихильників Дж. Д. Венса, коли Трамп вирішував, чи буде сенатор його кандидатом у віцепрезиденти.

Чарлі Кірк одружений, у нього двоє дітей.

Про війну в Україні Чарлі Кірк висловлювався негативно. І заявляв, що Володимир Зеленський обраний "незаконно".

Нагадаємо, Фокус повідомив про замах на Чарлі Кірка й оперативно розповідає про те, що відбувається.

Також стало відомо, що вбивця Ірини Заруцької в розмові зі своєю сестрою пояснив, чому напав на дівчину. За словами Декарлоса Брауна, вона "читала його думки".