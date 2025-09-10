Покушение на Чарли Кирка: последний пост блогера был посвящен убитой Ирине Заруцкой (видео)

Известный подкастер и фанат Дональда Трампа писал, что убийство украинской беженки "надо политизировать". До этого он негативно отзывался об Украине и Владимире Зеленском.

В Чарли Кирка, MAGA-активиста и крайне правого фаната президента США Дональда Трампа, стреляли во время выступления в Университете долины Юты. Незадолго до этого, Кирк опубликовал пост, в котором требовал "политизировать" убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.

Чарли Кирк опубликовал пост об Ирине Заруцкой Фото: Скриншот

"Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, необходимо на 100% политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому чудовищу с 14-ю судимостями свободно разгуливать по улицам и убить ее", — заявлял Чарли Кирк в своем подкасте.

Покушение на Чарли Кирка – что известно

Сообщается, что Чарли Кирк только начал выступление и разбрасывал кепки собравшимся.

Чарли Кирк за минуты до покушения Фото: Соцсети

Эмма Питтс и Ева Терри, репортеры Deseret News, рассказали, что ссего через несколько минут после начала речи Кирка, они услышали выстрел, а "затем Чарли обмяк".

"Из его шеи тут же хлынуло огромное количество крови", — добавила Питтс.

На видеозаписи с места событий видно, как Кирк получил пулю в шею с левой стороны.

Когда в Кирка стреляли, он обсуждал массшутинг в американских школах, говорят репортеры: "Подошел ребенок и спросил, сколько трансгендерных стрелков стреляют, Чарли ему ответил, потом снова был вопрос о стрелках и прежде чем Чарли Кирк успел взять микрофон, раздался выстрел", — рассказала Терри.

В Чарли Кирка стреляли во время выступления

На месте события был задержан пожилой мужчина. Имя подозреваемого не разглашается.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк — 31-летний консервативный активист и отец двоих детей, который помог основать Turning Point USA, известную некоммерческую организацию, которая активизирует консервативную молодежь в школьных кампусах.

Кирк поддерживал тесные связи с президентом и его семьей во время первого срока Трампа на посту президента, и последний раз он появлялся в Овальном кабинете в мае, присутствуя на церемонии приведения к присяге судьи Жанин Пирро.

Чарли Кирк и Дональд Трамп Фото: The White House

"Я выиграл у молодежи с перевесом в 37%. Ни один республиканец никогда не побеждал, а я выиграл с перевесом в 37%. И Чарли Кирк скажет вам, что TikTok помог, но Чарли Кирк тоже помог", — сказал тогда Трамп.

Чарли Кирк стал близким другом старшего сына президента, Дональда Трампа-младшего, с которым Кирк отправился в Гренландию 7 января — надев по этому случаю летную куртку с вышивкой "Чарли", — чтобы объявить о заявленном намерении Трампа приобрести эти арктические территории. Кроме того, Кирк был одним из первых сторонников Дж. Д. Вэнса, когда Трамп решал, будет ли сенатор его кандидатом в вице-президенты.

Чарли Кирк женат, у него двое детей.

О войне в Украине Чарли Кирк высказывался негативно. И заявлял, что Владимир Зеленский избран "незаконно".

Также стало известно, что убийца Ирины Заруцкой в разговоре со своей сестрой объяснил, почему напал на девушку. По словам Декарлоса Брауна, она "читала его мысли".