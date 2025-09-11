ФБР показало фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, а ЗМІ повідомили нові подробиці про кулі

За інформацію, яка допоможе заарештувати підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, відомого консервативного політичного активіста, ФБР пропонує винагороду в 100 тисяч доларів. Судячи з опублікованих фото, шукають молодого чоловіка, "судячи з усього студента".

Влада США заявила, що відстежила пересування стрільця і, на їхню думку, виявила гвинтівку, з якої Кірка було застрелено з даху під час виступу в Університеті долини Юта, пише CNN.

Снайпер, який убив Чарлі Кірка, імовірно, зістрибнув із даху і зник у районі, зробивши один постріл. Його особу досі не встановлено, повідомила влада в четвер, повідомивши, що на місці злочину було виявлено потужну гвинтівку.

Фото підозрюваного опублікувало ФБР Фото: Federal Bureau of Investigation FBI Фото підозрюваного опублікувало ФБР Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

Поліція заявила, що стрілець непомітно змішався з натовпом на території університетського кампусу, де був застрелений Чарлі Кірк.

За даними внутрішнього бюлетеня правоохоронних органів та інформації від людини, знайомої з перебігом розслідування, усередині гвинтівки, яку, на думку влади, використовували під час стрілянини в Чарлі Кірка, слідчі виявили боєприпаси з "вигравіюваними написами трансгендерної та антифашистської ідеології".

За словами джерел, мисливську гвинтівку старої моделі .30 калібру було виявлено в лісі недалеко від місця стрілянини в середу в Університеті долини Юта, загорнуту в рушник, зі стріляною гільзою в патроннику. У магазині також були три нестріляні патрони, на всіх з яких був напис.

Чиновники Міністерства юстиції попередили, що розслідування все ще перебуває на попередній стадії і що слідчі продовжують оглядати боєприпаси.

31-річний Чарлі Кірк перебував на сцені, обговорюючи зі студентом масові розстріли за участю трансґендерів, коли в нього вистрілили, судячи з відеозаписів із місця події.

Чарлі Кірка застрелили перед 3000-м натовпом

Роберт Больс, спеціальний агент, який очолює місцеве відділення ФБР у Солт-Лейк-Сіті, повідомив, що з моменту вбивства Кірка Бюро отримало понад 130 наведень.

Однак, як повідомляє MSNBC, минулого місяця ФБР під керівництвом директора Каша Пателя змусило піти у відставку нагородженого агента по боротьбі з тероризмом Мехтаба Саїда, який очолював місцеве відділення в Солт-Лейк-Сіті.

У лютому Саїда з невідомих причин змусили піти у відставку після того, як його призначили керівником офісу.

Бюро вже піддається критиці через те, як шукає вбивцю Чарлі Кірка, наприклад, багато хто ставить собі питання, чому не було закрито прилеглий аеропорт.

Нагадаємо, Чарлі Кірк був близький із сім'єю президента США Дональда Трампа і дружив із його старшим сином, який хвалив Кірка за мобілізацію молодих консервативних виборців. Трамп заявив, що посмертно нагородить Кірка Президентською медаллю Свободи і вже велів до неділі приспустити прапори США.

Чарлі Кірк був близьким другом сім'ї Дональда Трампа Фото: The White House

А тих, хто критикує Чарлі Кірка, почали звільняти. Так, DC скасувала абсолютно нову серію коміксів Red Hood того самого дня, коли її запустили, після того, як її авторка Гретхен Фелькер-Мартін пораділа смерті Кірка. Клуб НФЛ "Carolina Panthers" звільнив високопоставленого працівника після кількох постів про Кірка, а каналу TMZ довелося вибачатися за сміх співробітників, коли стало відомо про смерть Чарлі Кірка.

Мільярдер у підсумку вибухнув вибуховою тирадою з приводу вбивства Кірка, назвавши лівих і Демократичну партію — "партією вбивць".

Засновник SpaceX розкритикував ліберальних користувачів соціальної мережі BlueSky, які почали святкувати вбивство Кірка: "Вони прославляють холоднокровне вбивство. Це показує, з чим ми маємо справу. Зі злими людьми".

Нагадаємо, Фокус писав про стрілянину в Юті, внаслідок якої загинув Чарлі Кірк, а також про те, як він був пов'язаний із президентом США.

А відомий американський снайпер, вивчивши відео з місця події, зробив висновок, що стріляв любитель. Також він припустив, що Чарлі Кірк помер раніше, ніж його донесли до машини.