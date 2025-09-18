Шоу одного из самых известных телеведущих США закрыли после его заявления о соратнике Трампа

Американская медиакомпания Walt Disney Co. сняла с эфира вечернее шоу Джимми Киммела. Причина — неоднозначные высказывания ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Согласно официальному заявлению компании, решение вступило в силу с вечернего выпуска, 17 сентября. Руководство ABC охарактеризовало комментарии ведущего по поводу убийства Чарли Кирка как "оскорбительные и нечувствительные", не уточнив продолжительность паузы в эфире программы, пишет Bloomberg.

Причина скандала с Джимми Киммелом

Конфликт разгорелся после монолога Киммела, когда телеведущий сказал: "Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них".

Шоу Джимми Киммела сняли с эфира Фото: ABC

Эти слова мгновенно вызвали жесткую критику со стороны консервативных СМИ и представителей администрации Дональда Трампа. Особенно резко отреагировал глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, который заявил, что может быть основание для санкций против ABC и Disney, поскольку вещатели обязаны действовать "в интересах общества".

Предыдущие конфликты с Трампом

Это не первый случай, когда Disney сталкивается с правовыми последствиями из-за политических комментариев своих ведущих. В 2024 году корпорация выплатила 15 миллионов долларов за урегулирование иска Дональда Трампа против ABC из-за заявлений ведущего Джорджа Стефанопулоса.

Параллельно в июле текущего года телеканал CBS объявил о закрытии вечернего шоу Стивена Кольбера, который также отличался критическими комментариями в адрес Трампа.

Что случилось с Чарли Кирком

31-летний Чарли Кирк, известный консервативный активист и соратник Трампа, погиб во время стрельбы 10 сентября. Его выступление было частью национального тура "Возвращение в Америку", который сопровождался многочисленными протестами студентов.

12 сентября президент Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, добавив, что преступник "заслуживает смертной казни", которая разрешена законодательством штата Юта.

По данным правоохранителей, 22-летний Тайлер Робинсон сдался полиции при содействии друга семьи и под давлением отца. Следствие считает, что подозреваемый действовал самостоятельно и в течение последних лет "негативно отзывался" о Кирке и его поддержке Трампа и движения MAGA.

Чарли Кирк отличался радикальными консервативными взглядами, в частности выступал за полный запрет абортов, неограниченное право на оружие и критиковал политику гендерного равенства.

