Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка помог поймать его отец: полиция рассказала подробности

Власти штата Юта, где 10 сентября был убит известный правый активист Чарли Кирк, сообщили, что задержали подозреваемого. По их словам, это 22-летний Тайлер Робинсон.

Власти сообщают, что задержали 22-летнего подозреваемого по имени Тайлер Робинсон. Тайлер якобы нелицеприятно отзывался о Чарли Кирке за несколько дней до стрельбы в Университете долины Юта., пишет NY Times.

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - Тайлер Робинсон Фото: CNN

По словам официальных лиц, подозреваемый говорил о своей неприязни к Кирку в дни, предшествовавшие стрельбе. Как рассказал родственник Робинсона, он на ужине сказал: "Кирк был полон ненависти и распространял ненависть".

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что родственник стрелка помог сдать 22-летнего мужчину властям после того, как тот дал понять, что совершил убийство. Он добавил, что власти считают, что стрелок действовал в одиночку.

"Мы его поймали", — заявил на пресс-конференции губернатор штата Юта, отметив, что 22-летний Робинсон был доставлен в тюрьму округа Юта.

Правоохранительные органы заявили, что у них есть вещественные доказательства причастности Тайлера Робинсона к стрельбе, включая сообщения, которые он отправлял в чате Discord о необходимости "забрать винтовку из места, где ее оставили". Винтовку нашли в лесу рядом с местом, где стреляли в Чарли Кирка.

Чарли Кирк незадолго до убийства Фото: Getty Images

Подтверждение от властей поступило вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил о задержании. В программе "Fox and Friends" Трамп заявил, что подозреваемого задержали в городе Сент-Джордж (Юта), примерно в 400 км от кампуса, где был убит Кирк. Причем способствовал этому отец подозреваемого.

Подозреваемый стрелял в Кирка с крыши

По словам губернатора, на кадрах видеонаблюдения из Университета долины Юта видно, как Тайлер Робинсон, которого власти обвиняют в убийстве Чарли Кирка, подъезжает к кампусу на автомобиле Dodge Challenger в среду утром, примерно за четыре часа до нападения.

Тайлер Робинсон — что известно

Робинсон был студентом Университета штата Юта, получая стипендию, но проучился там только один семестр в 2021 году. У него есть два младших брата.

Тайлер Робинсон с матерью

Тайлеру Робинсону предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, применении огнестрельного оружия с причинением тяжких телесных повреждений и воспрепятствовании правосудию. Аккаунты Робинсона в социальных сетях свидетельствуют о том, что в детстве он часто общался с оружием.

Тайлер Робинсон с отцом

На одной из фотографий, опубликованной его матерью, он позирует с пулеметом M2 Browning 50-го калибра. Он также получил комплект оружия на Рождество, а также был замечен в обуви, которая, судя по всему, была такой же, как у подозреваемого на фотографиях, опубликованных следователями во время облавы. На другом снимке из социальных сетей матери Робинсона от 2017 года он был замечен в костюме Дональда Трампа на Хэллоуин.

Предполагаемый убийца признался в содеянном своему отцу, который 27 лет проработал в департаменте шерифа округа Вашингтон, сообщили источники Daily Mail.

Убийство Чарли Кирка – что известно

Спенсер Кокс заявил, что на пулях, которые нашли у выброшенной винтовки, были гравировки, отсылающие к "онлайн-культуре и играм". Символы "стрелка вверх, стрелка вправо и три стрелки вниз", как их описывает Кокс, могут быть отсылкой к последовательности движений на контроллере, которые запускают бомбу в видеоигре "Helldivers". Другая гравировка, "Notices bulges OWO what's this?", — это фраза, используемая для троллинга в онлайн-сообществах ролевых игр. Также была гравировка: "Если ты это читаешь, ты гей LMAO" — аббревиатура от "laughing my ass off" (смеется до колик).

Подкастер и правый активист Чарли Кирк был соратником Дональда Трампа и другом его старшего сына. 31-летний Кирк был одной из самых влиятельных фигур среди правых и сыграл видную роль в работе Трампа с молодыми избирателями во время выборов 2024 года.

Чарли Кирк был смертельно ранен во время выступления на мероприятии в Университете долины Юты. На видеозаписи из кампуса в Ореме, штат Юта, видно, как после стрельбы человек бежит по крыше соседнего здания, прыгает на землю, переходит оживленную улицу, а затем исчезает в лесу.

Убийца Чарли Кирка "смешался с толпой", сообщали в ФБР

Ранее ФБР заявило, что обнаружило в этом лесном массиве мощную винтовку с продольно-скользящим затвором. Власти опубликовали фотографии мужчины на лестничной клетке в бейсболке, солнцезащитных очках и черной рубашке с изображением орла и американского флага.

По мнению чиновников, мужчина "хорошо вписался в обстановку" на месте стрельбы, поскольку выглядел "как парень студенческого возраста". По их словам, он прибыл на территорию кампуса незадолго до полудня по местному времени и поднялся по лестнице на крышу университетского здания.

Губернатор Юты заявил, что прокуратура будет добиваться смертной казни после поимки подозреваемого. Ранее ФБР обещало вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать стрелка.

Однако деятельность Кэша Пателя, директора ФБР, после убийства Кирка вызвала пристальное внимание и критику. Он даже не закрыл местный аэропорт и несколько раз заявлял о задержании подозреваемого, тогда как это каждый раз оказывалось неправдой и задержанных отпускали.

Чарли Кирк незадолго до убийства Фото: Соцсети

Напомним, Фокус писал о ходе расследования дела Чарли Кирка. Так, известный американский снайпер предположил, что в Кирка стрелял любитель, а также утверждал, что тот умер на месте, а не в больнице.

А также о том, что в США может случится гражданская война, так как убийство Чарли Кирка нанесло удар по Трампу и его соратникам.