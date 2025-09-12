Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка допоміг спіймати його батько: поліція розповіла подробиці

Влада штату Юта, де 10 вересня було вбито відомого правого активіста Чарлі Кірка, повідомила, що затримала підозрюваного. За їхніми словами, це 22-річний Тайлер Робінсон.

Влада повідомляє, що затримала 22-річного підозрюваного на ім'я Тайлер Робінсон. Тайлер нібито безсторонньо відгукувався про Чарлі Кірка за кілька днів до стрілянини в Університеті долини Юта, пише NY Times.

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка — Тайлер Робінсон

За словами офіційних осіб, підозрюваний говорив про свою неприязнь до Кірка в дні, що передували стрілянині. Як розповів родич Робінсона, він на вечері сказав: "Кірк був сповнений ненависті і поширював ненависть".

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс заявив, що родич стрілка допоміг здати 22-річного чоловіка владі після того, як той дав зрозуміти, що скоїв убивство. Він додав, що влада вважає, що стрілець діяв поодинці.

"Ми його спіймали", — заявив на пресконференції губернатор штату Юта, зазначивши, що 22-річного Робінсона доправили до в'язниці округу Юта.

Правоохоронні органи заявили, що у них є речові докази причетності Тайлера Робінсона до стрілянини, включно з повідомленнями, які він надсилав у чаті Discord про необхідність "забрати гвинтівку з місця, де її залишили". Гвинтівку знайшли в лісі поруч із місцем, де стріляли в Чарлі Кірка.

Чарлі Кірк незадовго до вбивства

Підтвердження від влади надійшло незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив про затримання. У програмі "Fox and Friends" Трамп заявив, що підозрюваного затримали в місті Сент-Джордж (Юта), приблизно за 400 км від кампуса, де був убитий Кірк. Причому сприяв цьому батько підозрюваного.

Підозрюваний стріляв у Кірка з даху

За словами губернатора, на кадрах відеоспостереження з Університету долини Юта видно, як Тайлер Робінсон, якого влада звинувачує в убивстві Чарлі Кірка, під'їжджає до кампусу на автомобілі Dodge Challenger у середу вранці, приблизно за чотири години до нападу.

Тайлер Робінсон — що відомо

Робінсон був студентом Університету штату Юта, отримуючи стипендію, але провчився там тільки один семестр 2021 року. У нього є два молодші брати.

Тайлер Робінсон із матір'ю

Тайлеру Робінсону висунуто звинувачення у вбивстві за обтяжуючих обставин, застосуванні вогнепальної зброї із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень і перешкоджанні правосуддю. Акаунти Робінсона в соціальних мережах свідчать про те, що в дитинстві він часто спілкувався зі зброєю.

Тайлер Робінсон із батьком

На одній з фотографій, опублікованій його матір'ю, він позує з кулеметом M2 Browning 50-го калібру. Він також отримав комплект зброї на Різдво, а також був помічений у взутті, яке, судячи з усього, було таким же, як у підозрюваного на фотографіях, опублікованих слідчими під час облави. На іншому знімку із соціальних мереж матері Робінсона від 2017 року він був помічений у костюмі Дональда Трампа на Геловін.

Ймовірний убивця зізнався у скоєному своєму батькові, який 27 років пропрацював у департаменті шерифа округу Вашингтон, повідомили джерела Daily Mail.

Убивство Чарлі Кірка — що відомо

Спенсер Кокс заявив, що на кулях, які знайшли біля викинутої гвинтівки, були гравіювання, що відсилають до "онлайн-культури та ігор". Символи "стрілка вгору, стрілка вправо і три стрілки вниз", як їх описує Кокс, можуть бути відсиланням до послідовності рухів на контролері, які запускають бомбу у відеогрі "Helldivers". Інше гравіювання, "Notices bulges OWO what's this?", — це фраза, яку використовують для тролінгу в онлайн-спільнотах рольових ігор. Також було гравіювання: "Якщо ти це читаєш, ти гей LMAO" — абревіатура від "laughing my ass off" (сміється до кольок).

Подкастер і правий активіст Чарлі Кірк був соратником Дональда Трампа і другом його старшого сина. 31-річний Кірк був однією з найвпливовіших фігур серед правих і зіграв помітну роль у роботі Трампа з молодими виборцями під час виборів 2024 року.

Чарлі Кірк був смертельно поранений під час виступу на заході в Університеті долини Юти. На відеозаписі з кампусу в Оремі, штат Юта, видно, як після стрілянини людина біжить дахом сусідньої будівлі, стрибає на землю, переходить жваву вулицю, а потім зникає в лісі.

Убивця Чарлі Кірка "змішався з натовпом", повідомляли у ФБР

Раніше ФБР заявило, що виявило в цьому лісовому масиві потужну гвинтівку з поздовжньо-ковзним затвором. Влада опублікувала фотографії чоловіка на сходовій клітці в бейсболці, сонцезахисних окулярах і чорній сорочці із зображенням орла та американського прапора.

На думку чиновників, чоловік "добре вписався в обстановку" на місці стрілянини, оскільки мав вигляд "як хлопець студентського віку". За їхніми словами, він прибув на територію кампусу незадовго до полудня за місцевим часом і піднявся сходами на дах університетської будівлі.

Губернатор Юти заявив, що прокуратура домагатиметься смертної кари після затримання підозрюваного. Раніше ФБР обіцяло винагороду до 100 000 доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати стрілка.

Однак діяльність Кеша Пателя, директора ФБР, після вбивства Кірка викликала пильну увагу та критику. Він навіть не закрив місцевий аеропорт і кілька разів заявляв про затримання підозрюваного, тоді як це щоразу виявлялося неправдою і затриманих відпускали.

Чарлі Кірк незадовго до вбивства

