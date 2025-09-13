"Ты не представляешь, что ты развязал": жена Чарли Кирка обратилась к убийце (видео)

Вдова Чарли Кирка, Эрика, впервые публично выступила после трагического убийства своего мужа и обратилась к виновнику его смерти. Она рассказала о его безграничной любви к семье, увлечении жизнью и преданности стране, а также поблагодарила тех, кто пытался спасти его после ранения.

По информации Fox News, Эрика Кирк во время обращения подчеркнула, что ее муж пожертвовал собственной жизнью ради нее, их детей и нации. Вдова описала его любовь как самую высокую, настоящую и беспрекословную, отметив, что ее собственные слова не способны полностью передать глубину потери, которую она чувствует в сердце.

"Я честно говоря не знаю, что все это значит, но я верю, что Бог знает", — сказала она.

В то же время как сообщает издание Bild, Эрика обратилась непосредственно к убийце Чарли, заявив: "Ты даже не представляешь, какой огонь разжег в вдове". Во время выступления на телевидении она едва сдерживала слезы, рассказывая о гордости за мужа и его страсти к тому, чем он занимался. Вдова подчеркнула, что Чарли любил жизнь и свою работу, чувствовал искреннюю любовь к Америке и ценил каждый момент с семьей.

"Больше всего он любил нас — меня и наших детей. Каждый день он давал мне почувствовать это", — сказала Эрика, вспоминая о важности семейных отношений для своего мужа. Она также поблагодарила медиков и всех, кто пытался спасти Кирка после того, как он получил ранение в шею, и отдельно обратилась к президенту Дональду Трампу: "Господин президент, мой муж очень ценил вашу дружбу".

Кроме этого, Эрика Кирк подчеркнула, что его смерть оставит значительное влияние на общество и дискуссии в университетских кампусах станут более активными. Она назвала наследие мужчины величественным и отметила, что его пример и принципы будут вдохновлять людей по всей стране.

Завершая выступление, Эрика попрощалась со своим супругом: "Я не могу дождаться того дня, когда снова буду с тобой. Да благословит вас Бог и благословит Бог Америку". Стоит заметить, что эмоциональное обращение транслировалось в прямом эфире из подкаст-студии Чарли Кирка, рядом с пустым стулом и микрофоном.

Задержание убийцы Чарли Кирка — кого подозревают в преступлении

По сообщениям СМИ, власти США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. Президент Дональд Трамп в прямом эфире подтвердил, что задержанному может грозить смертная казнь.

По данным следствия, подозреваемым является 22-летний Тайлер Робинсон. За несколько дней до стрельбы в Университете долины Юта он якобы высказывал нелицеприятные комментарии относительно Кирка. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что член семьи стрелка помог властям задержать Робинсона после того, как тот дал понять, что совершил убийство. По данным следствия, Робинсон действовал самостоятельно.

Также стало известно, что 22-летний подозреваемый является сторонником действующего президента Дональда Трампа. По информации СМИ, политические взгляды движения MAGA разделяют и родители, и родственники Роби

Убийство Чарли Кирка — ключевые детали

10 сентября во время политических дебатов в штате Юта ранили влиятельного консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. В частности, мужчине выстрелили в шею, и он находился в критическом состоянии. Видеозаписи из социальных сетей зафиксировали момент стрельбы во время выступления Кирка на территории Университета долины Юты. Это выступление было частью тура "The American Comeback Tour".

Впоследствии стало известно, что Чарли Кирк скончался в больнице от полученных ранений. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть своего соратника и охарактеризовал нападавшего как "настоящее животное". Кроме того, Трамп отметил, что в стране существует "группа радикальных левых сумасшедших", с которыми необходимо решительно разобраться.