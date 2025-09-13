Убийство Чарли Кирка: подозреваемый с семьей поддерживают Трампа и движение MAGA, — СМИ (фото)

22-летний Тайлер Робинсон, которого подозревают в совершении убийства консервативного комментатора Чарли Кирка, был ярым сторонником действующего президента США Дональда Трампа. Также идеи движения MAGA поддерживают родители и родственники задержанного молодого человека.

Бабушка задержанного, 69-летняя Дебора Робинсон, говорит, что шокирована такими новостями, ведь вся семья является убежденными республиканцами, сообщает Daily Mail.

Женщина вспоминает, что ее внук всегда был довольно скромным и "никогда не говорил со мной о политике". Она добавляет, что в их семье никогда не было "того, кто бы поддерживал Демократов".

Она настаивала, что ее внук никоим образом не мог быть причастен. Госпожа Робинсон сказала журналистам, что никогда даже не видела, чтобы он касался оружия, не то что имел собственное.

"Если честно, не думаю, что он когда-нибудь стрелял. Он не охотится, ему это никогда не нравилось. Я уверена, что у него нет никакого оружия. Просто не может быть, чтобы он умел так метко стрелять", — подчеркнула женщина.

В то же время издание The Daily Beast раскрывает больше подробностей о взглядах и жизни семьи Робинсонов. Так стало известно, что родители Робинсона зарегистрированы как республиканцы — его мать, 44-летняя Эмбер является лицензированным социальным работником, а отец Мэтт ведет бизнес по установке кухонных столешниц, шкафов и каменных поверхностей в родном городе Вашингтон, штат Юта.

"Оба имеют лицензии на охоту. В одном из постов в Facebook Эмбер описывает одного из братьев Тайлера как "крутого парня, который любит ковбойскую тематику и оружие". Сам Тайлер зарегистрирован как избиратель без партийной принадлежности, но не участвовал в двух последних всеобщих выборах", — говорится в тексте.

Подозреваемый Тайлер Робинсон был сторонником MAGA Фото: Скриншот

По словам губернатора Юты Спенсера Кокса, Тайлер якобы стал "более политически активным в последние годы" и вспоминал о приезде Кирка в университет Юты. Во время разговора с родственником Робинсон сказал, что ему "не нравятся его [Кирка — ред.] взгляды".

Впоследствии Economic Times указал на то, что надписи на гильзах, оставленных стрелком, касаются так называемой субкультуры "гройперов". Она связана с деятельностью некоего Николаса Фуэнтеса, лидера движения "America First", члены которого откровенно критиковали "Turning Point USA" (TPUSA) и ее основателя Чарли Кирка.

"В 2019 году сторонники Фуэнтеса срывали мероприятия Turning Point USA, вступая в споры с Кирком относительно иммиграционной политики и прав ЛГБТ, одновременно называя его "сторожем" мейнстримного консерватизма. В ответ на это сам Чарли Кирк назвал гройперов экстремистами", — пишут журналисты.

Сам же Фуэнтес после новости о гибели политического оппонента написал в X, что убийство Кирка является "кошмаром" и одним из "самого ужасного, что видел в моей жизни".

"Я чувствую себя полностью опустошенным и разбитым. Молитесь за душу Чарли Кирка, за его молодую семью и за нашу страну. Насилие и ненависть должны прекратиться. Нашей стране сейчас нужен Христос как никогда", — написал политический активист.

Убийство Чарли Кирка: что известно

10 сентября в штате Юта неизвестный совершил покушение на консервативного политического комментатора. Соратник Дональда Трампа в критическом состоянии, его ранили в шею.

Впоследствии стало известно, что Кирк умер в больнице от несовместимого с жизнью ранения. Президент США выразил соболезнования семье Кирка.

В течение этого времени полиция задержала нескольких подозреваемых, однако впоследствии отпустила. Через определенный промежуток времени правоохранители задержали 22-летнего Тайлера Робинсона, который сейчас является главным подозреваемым в совершении убийства.

Позже экспертиза обнаружила странные надписи на гильзах подозреваемого Робинсона. На одной из пуль, выпущенных в Кирка, была надпись: "сообщение, выпуклости, OwO, что это?".