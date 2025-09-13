Вбивство Чарлі Кірка: підозрюваний з родиною підтримують Трампа та рух MAGA, — ЗМІ (фото)

22-річний Тайлер Робінсон, якого підозрюють у скоєнні вбивства консервативного коментатора Чарлі Кірка, був затятим прихильником чинного президента США Дональда Трампа. Також ідеї руху MAGA підтримують батьки та родичі затриманого молодика.

Бабуся затриманого, 69-річна Дебора Робінсон, каже, що шокована такими новинами, адже вся сім'я є переконаними республіканцями, повідомляє Daily Mail.

Жінка згадує, що її онук завжди був доволі скромним і "ніколи не говорив зі мною про політику". Вона додає, що в їхній родині ніколи не було "того, хто б підтримував Демократів".

Вона наполягала, що її онук жодним чином не міг бути причетний. Пані Робінсон сказала журналістам, що ніколи навіть не бачила, аби він торкався зброї, не те що мав власну.

"Якщо чесно, не думаю, що він коли-небудь стріляв. Він не полює, йому це ніколи не подобалося. Я впевнена, що в нього немає жодної зброї. Просто не може бути, щоб він умів так влучно стріляти", — підкреслила жінка.

Водночас видання The Daily Beast розкриває більше подробиць про погляди та життя сім'ї Робінсонів. Так стало відомо, що батьки Робінсона зареєстровані як республіканці — його мати, 44-річна Ембер є ліцензованим соціальним працівником, а батько Метт веде бізнес з встановлення кухонних стільниць, шаф і кам’яних поверхонь у рідному місті Вашингтон, штат Юта.

"Обидва мають ліцензії на полювання. В одному з постів у Facebook Ембер описує одного з братів Тайлерa як "крутого хлопця, який любить ковбойську тематику та зброю". Сам Тайлер зареєстрований як виборець без партійної приналежності, але не брав участі у двох останніх загальних виборах", — йдеться в тексті.

Підозрюваний Тайлер Робінсон був прихильником MAGA Фото: Скриншот

За словами губернатора Юти Спенсера Кокса, Тайлер нібито став "більш політично активним останніми роками" та згадував про приїзд Кірка до університету Юти. Під час розмови з родичем Робінсон сказав, що йому "не подобається його [Кірка — ред.] погляди".

Згодом Economic Times вказав на те, що написи на гільзах, залишених стрільцем, стосуються так званої субкультури "гройперів". Вона пов'язана з діяльністю такого собі Ніколаса Фуентеса, лідера руху "America First", члени якого відверто критикували "Turning Point USA" (TPUSA) та її засновника Чарлі Кірка.

"У 2019 році прихильники Фуентеса зривали заходи Turning Point USA, вступаючи в суперечки з Кірком щодо імміграційної політики та прав ЛГБТ, одночасно називаючи його "сторожем" мейнстрімного консерватизму. У відповідь на це сам Чарлі Кірк назвав гройперів екстремістами", — пишуть журналісти.

Сам же Фуентес після новини про загибель політичного опонента написав у X, що вбивство Кірка є "кошмаром" та одним з "найжахливішого, що бачив у моєму житті".

"Я відчуваю себе повністю спустошеним і розбитим. Моліться за душу Чарлі Кірка, за його молоду родину та за нашу країну. Насильство та ненависть мають припинитися. Нашій країні зараз потрібен Христос як ніколи", — написав політичний активіст.

Вбивство Чарлі Кірка: що відомо

10 вересня у штаті Юта невідомий здійснив замах на консервативного політичного коментатора. Соратник Дональда Трампа в критичному стані, його поранили в шию.

Згодом стало відомо, що Кірк помер у лікарні від несумісного з життям поранення. Президент США висловив співчуття родини Кірка.

Протягом цього часу поліція затримала кількох підозрюваних, однак згодом відпустила. Через певний проміжок часу правоохоронці затримали 22-річного Тайлера Робінсона, який наразі є головним підозрюваним у скоєнні вбивства.

Пізніше експертиза виявила дивні надписи на гільзах підозрюваного Робінсона. Одна з куль, випущених у Кірка, мала напис: "повідомлення, опуклості, OwO, що це?".