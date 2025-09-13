"Ти не уявляєш, що ти розв'язав": дружина Чарлі Кірка звернулася до вбивці (відео)

Вдова Чарлі Кірка, Еріка, вперше публічно виступила після трагічного вбивства свого чоловіка та звернулася до винуватця його смерті. Вона розповіла про його безмежну любов до родини, захоплення життям та відданість країні, а також подякувала тим, хто намагався врятувати його після поранення.

За інформацією Fox News, Еріка Кірк під час звернення наголосила, що її чоловік пожертвував власним життям заради неї, їхніх дітей і нації. Вдова описала його любов як найвищу, справжню і беззаперечну, зазначивши, що її власні слова не здатні повністю передати глибину втрати, яку вона відчуває в серці.

"Я чесно кажучи не знаю, що все це означає, але я вірю, що Бог знає", — сказала вона.

Водночас як повідомляє видання Bild, Еріка звернулася безпосередньо до вбивці Чарлі, заявивши: "Ти навіть не уявляєш, який вогонь розпалив у вдові". Під час виступу на телебаченні вона ледь стримувала сльози, розповідаючи про гордість за чоловіка і його пристрасть до того, чим він займався. Вдова наголосила, що Чарлі любив життя і свою роботу, відчував щиру любов до Америки та цінував кожен момент із сім’єю.

"Найбільше він любив нас — мене та наших дітей. Щодня він давав мені відчути це", — сказала Еріка, згадуючи про важливість родинних стосунків для свого чоловіка. Вона також подякувала медикам та всім, хто намагався врятувати Кірка після того, як він отримав поранення в шию, і окремо звернулася до президента Дональда Трампа: "Пане президенте, мій чоловік дуже цінував вашу дружбу".

Крім цього, Еріка Кірк підкреслила, що його смерть залишить значний вплив на суспільство і дискусії в університетських кампусах стануть більш активними. Вона назвала спадщину чоловіка величною та зазначила, що його приклад і принципи будуть надихати людей по всій країні.

Завершуючи виступ, Еріка попрощалася зі своїм чоловіком: "Я не можу дочекатися того дня, коли знову буду з тобою. Нехай благословить вас Бог і благословить Бог Америку". Варто зауважити, що емоційне звернення транслювалося в прямому ефірі з подкаст-студії Чарлі Кірка, поруч із порожнім стільцем та мікрофоном.

Затримання вбивці Чарлі Кірка — кого підозрюють у злочині

За повідомленнями ЗМІ, влада США затримала підозрюваного у вбивстві консервативного активіста та блогера Чарлі Кірка. Президент Дональд Трамп у прямому ефірі підтвердив, що затриманому може загрожувати смертна кара.

За даними слідства, підозрюваним є 22-річний Тайлер Робінсон. За кілька днів до стрілянини в Університеті долини Юта він нібито висловлював безсторонні коментарі щодо Кірка. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив, що член родини стрілка допоміг владі затримати Робінсона після того, як той дав зрозуміти, що скоїв убивство. За даними слідства, Робінсон діяв самостійно.

Також стало відомо, що 22-річний підозрюваний є прихильником чинного президента Дональда Трампа. За інформацією ЗМІ, політичні погляди руху MAGA поділяють і батьки, і родичі Робі

Вбивство Чарлі Кірка — ключові деталі

10 вересня під час політичних дебатів у штаті Юта поранили впливового консервативного активіста та блогера Чарлі Кірка. Зокрема, чоловіку вистрелили в шию, і він перебував у критичному стані. Відеозаписи з соціальних мереж зафіксували момент стрілянини під час виступу Кірка на території Університету долини Юти. Цей виступ був частиною туру "The American Comeback Tour".

Згодом стало відомо, що Чарлі Кірк помер у лікарні від отриманих поранень. Президент США Дональд Трамп підтвердив смерть свого соратника та охарактеризував нападника як "справжню тварину". Крім того, Трамп зазначив, що у країні існує "група радикальних лівих божевільних", з якими необхідно рішуче розібратися.