Шоу одного з найвідоміших телеведучих США закрили після його заяви про соратника Трампа

Американська медіакомпанія Walt Disney Co. зняла з ефіру вечірнє шоу Джиммі Кіммела. Причина — неоднозначні висловлювання ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Згідно з офіційною заявою компанії, рішення набрало чинності з вечірнього випуску, 17 вересня. Керівництво ABC схарактеризувало коментарі ведучого щодо вбивства Чарлі Кірка як "образливі та нечутливі", не уточнивши тривалість паузи в ефірі програми, пише Bloomberg.

Причина скандалу з Джиммі Кіммелом

Конфлікт розгорівся після монологу Кіммела, коли телеведучий сказав: "Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них".

Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру Фото: ABC

Ці слова миттєво викликали жорстку критику з боку консервативних ЗМІ та представників адміністрації Дональда Трампа. Особливо різко відреагував голова Федеральної комісії зі зв'язку США Брендан Карр, який заявив, що може бути підстава для санкцій проти ABC та Disney, оскільки мовники зобов'язані діяти "в інтересах суспільства".

Попередні конфлікти з Трампом

Це не перший випадок, коли Disney стикається з правовими наслідками через політичні коментарі своїх ведучих. У 2024 році корпорація виплатила 15 мільйонів доларів за врегулювання позову Дональда Трампа проти ABC через заяви ведучого Джорджа Стефанопулоса.

Паралельно в липні поточного року телеканал CBS оголосив про закриття вечірнього шоу Стівена Кольбера, який також відзначався критичними коментарями на адресу Трампа.

Що сталось з Чарлі Кірком

31-річний Чарлі Кірк, відомий консервативний активіст та соратник Трампа, загинув під час стрілянини 10 вересня. Його виступ був частиною національного туру "Повернення до Америки", який супроводжувався численними протестами студентів.

12 вересня президент Трамп повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві, додавши, що злочинець "заслуговує на смертну кару", яка дозволена законодавством штату Юта.

За даними правоохоронців, 22-річний Тайлер Робінсон здався поліції за сприяння друга родини та під тиском батька. Слідство вважає, що підозрюваний діяв самостійно та протягом останніх років "негативно відгукувався" про Кірка та його підтримку Трампа і руху MAGA.

Чарлі Кірк відзначався радикальними консервативними поглядами, зокрема виступав за повну заборону абортів, необмежене право на зброю та критикував політику гендерної рівності.

