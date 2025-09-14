"Це був двійник": підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка не співпрацює з владою

Губернатор Юти Спенсер Кокс заявив, що затриманий Тайлер Робінсон відмовляється давати свідчення і розмовляти з поліцією, але зазначив, що його оточення активно співпрацює зі слідством.

Очікується, що обвинувачення 22-річному підозрюваному Тайлеру Робінсону будуть офіційно висунуті у вівторок, 16 вересня. За словами Спенсера Кокса, Тайлер обговорював убивство Чарлі Кірка в Discord і жартував, що його застрелив "двійник", який намагається "втягнути його в неприємності", пише ABC News.

Тайлера Робінсона підозрюють у вбивстві Чарлі Кірка

"Усе, що ми можемо підтвердити, — це те, що ці розмови безумовно мали місце, і вони (співрозмовники Тайлера, — ред.) не повірили, що це дійсно він. Усе це було жартом, поки він сам не зізнався, що це дійсно він", — сказав Спенсер Кокс.

Губернатор Юти, який був публічною особою розслідування, заявив, що Тайлер Робінсон був "глибоко просякнутий лівою ідеологією". На запитання, чи знайшли слідчі докази, що підтверджують це, Кокс відповів: "Ну, поки що... це інформація від його знайомих і членів сім'ї. Саме звідти і надійшла ця початкова інформація. Звичайно, у міру того, як вони збиратимуть усю інформацію воєдино, в обвинувальних документах буде опубліковано набагато більше інформації". Поки невідомо, чи є у Тайлера Робінсона адвокат.

Також Кокса запитали щодо реакції президента США Дональда Трампа, який менш бурхливо реагував на політичне насильство проти демократів.

На це губернатор Юти заявив, що президент Трамп дуже злий, тому що Чарлі Кірк був його "близьким другом".

Нагадаємо, ФБР публікувало два нечітких знімки з камер відеоспостереження, на яких зображено худу молоду людину в кепці та сонцезахисних окулярах, що йде сходами в кампусі Університету долини Юти, і звернулося до громадськості з проханням допомогти в упізнанні підозрюваного.

Відзначивши ім'я користувача Тайлера Робінсона на Discord, його знайомий прикріпив зображення і написав "wya" (де ти?) зі смайликом у вигляді черепа, натякаючи на те, що Робінсон схожий на чоловіка, якого розшукують.

Він відповів за хвилину. Його "двійник", як він написав, намагався "втягнути мене в неприємності".

"Тайлер убив Чарлі!" — написав інший користувач, мабуть, жартома.

Після того, як Робінсон пожартував, що стрілець був його двійником, інший користувач припустив, що група могла б здати його ФБР і отримати винагороду в розмірі 100 000 доларів.

"Тільки якщо мені дістанеться частка", — пожартував Робінсон.

Хтось написав: "Хоч би що ви робили, не ходіть у "Макдоналдс" найближчим часом", маючи на увазі арешт Луїджі Манджоне, якого знайшли в цьому ресторані і звинуватили у вбивстві генерального директора медичної страхової компанії на Мангеттені.

Робінсон погодився і пожартував, що "краще також позбутися цього маніфесту і точної копії гвинтівки, які у мене завалялися".

Коли інший користувач припустив, що вбивство Чарлі Кірка змусить президента Трампа відправити Національну гвардію в Юту, підозрюваний відповів: "У червоний штат? Ні, очевидно, що стрілець був із Каліфорнії".

У якийсь момент він пожартував у повідомленні: "Насправді я Чарлі Кірк. Я хотів піти з політики, тому інсценував свою смерть. Тепер я можу жити життям своєї мрії в Канзасі".

Поліція заявила, що містер Робінсон натякнув або зізнався у скоєнні злочину, а потім один із членів сім'ї та друг сім'ї переконали його здатися владі, що він і зробив. Він здався поліції на південному заході штату Юта, де проживав, більш ніж за три години їзди від кампуса, де сталася стрілянина.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про вбивство Чарлі Кірка, а також про Тайлера Робінсона, який став єдиним підозрюваним після кількох арештів.

Еріка Кірк, вдова Чарлі, вже виступила із заявою і повідомила, що його смерть матиме значний вплив на суспільство.