Убивство мільйонера: у Нью-Йорку застрелили голову найбільшої компанії медичного страхування

Вбивця підстерігав Браяна Томпсона, генерального директора UnitedHealth біля готелю Hilton на Шостій авеню. Він стріляв упритул і зник із місця злочину.

Браян Томпсон, генеральний директор UnitedHealthcare, найбільшої в США компанії медстрахування, був смертельно поранений на Мангеттені вранці 4 грудня. Поліція заявила, що це був "нахабний і цілеспрямований напад". Вбивця зник із місця злочину. Про це пише People.

Брайана Томпсона було застрелено біля готелю "Гілтон"

Повідомляється, що озброєний чоловік у масці лежав у засідці біля готелю New York Hilton Midtown на Мангеттені близько 06:45 ранку в середу. Коли 50-річний Томпсон з'явився біля готелю, можливо, щоб допомогти підготуватися до запланованої на сьогодні конференції інвесторів, озброєний чоловік вистрілив у нього щонайменше тричі, поранивши в спину і ногу.

Стрілець зник із місця події. Томпсона тим часом доставили в лікарню Рузвельта, де о 07:12 ранку констатували його смерть.

"Наразі все вказує на те, що це був навмисний, заздалегідь спланований, цілеспрямований напад", — заявив Джозеф Кенні, начальник відділу детективів поліції Нью-Йорка.

Поліція стверджує, що злочинець, який убив генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона, мабуть, був "майстерним" стрільцем, хоча вони не можуть з упевненістю сказати, чи був він професійним кілером.

За словами начальника відділу детективів поліції Нью-Йорка Джозефа Кенні, 9-міліметровий пістолет, з якого він застрелив Томпсона, заклинило, але стрілець зміг "доволі швидко усунути несправності", що свідчить про те, що він знайомий із вогнепальною зброєю. Поліція поки що не встановила мотив стрілянини, хоча дружина Томпсона Полетт повідомила NBC News, що останнім часом він отримував погрози.

Стрілець, мабуть, знав, з яких дверей з'явиться Томпсон, і застрелив його з відстані в кілька метрів. Потім підозрюваний скочив на велосипед і, як вважають, зник у Центральному парку.

Оскільки підозрюваний все ще перебуває на волі, поліція Нью-Йорка оголосила винагороду в розмірі 10 000 доларів тому, хто надасть інформацію про стрілянину.

Слідчі допитують співробітників і членів сім'ї Томпсона в Міннесоті, а поліція Нью-Йорка видала ордер на обшук його готельного номера.

Що відомо про Браяна Томпсона

Томпсона призначили генеральним директором UnitedHealthcare 2021 року і, як повідомляють, він заробляв 10 мільйонів доларів на рік, а протягом кількох років до цього він керував бізнесом Medicare в UnitedHealthcare.

Браян Томпсон Фото: ABC News

United — найбільша медична страхова компанія за часткою ринку в Америці. Компанія часто піддавалася протестам активістів через систематичну відмову в догляді за пацієнтами.

Один із таких протестів на початку цього року призвів до арештів 11 осіб біля штаб-квартири United Healthcare у Міннетонці, штат Міннесота.

Компанія опинилася в заголовках новин у лютому після того, як піддалася кібератаці, яка обійшлася у 872 мільйони доларів.

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