Убийство миллионера: в Нью-Йорке застрелили главу крупнейшей компании медицинского страхования

Убийца подстерегал Брайана Томпсона, генеральный директор UnitedHealth у отеля Hilton на Шестой авеню. Он стрелял в упор и скрылся с места преступления.

Брайан Томпсон, генеральный директор UnitedHealthcare, крупнейшей в США компании медстрахования, был смертельно ранен на Манхэттене утром 4 декабря. Полиция заявила, что это было "наглое и целенаправленное нападение". Убийца скрылся с места преступления. Об этом пишет People.

Брайан Томпсон был застрелен у отеля "Хилтон"

Сообщается, что вооруженный мужчина в маске лежал в засаде возле отеля New York Hilton Midtown на Манхэттене около 6:45 утра в среду. Когда 50-летний Томпсон появился возле отеля, возможно, чтобы помочь подготовиться к запланированной на сегодня конференции инвесторов, вооруженный мужчина выстрелил в него по меньшей мере три раза, ранив его в спину и ногу.

Стрелок скрылся с места происшествия. Томпсона тем временем доставили в больницу Рузвельта, где в 7:12 утра констатировали его смерть.

"В настоящее время все указывает на то, что это было преднамеренное, заранее спланированное, целенаправленное нападение", — заявил Джозеф Кенни, начальник отдела детективов полиции Нью-Йорка.

Полиция утверждает, что преступник, убивший генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, по-видимому, был "искусным" стрелком, хотя они не могут с уверенностью сказать, был ли он профессиональным киллером.

По словам начальника отдела детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни, 9-миллиметровый пистолет, из которого он застрелил Томпсона, заклинило, но стрелок смог "довольно быстро устранить неполадки", что говорит о том, что он знаком с огнестрельным оружием. Полиция пока не установила мотив стрельбы, хотя жена Томпсона Полетт сообщила NBC News, что в последнее время он получал угрозы.

Стрелок, по-видимому, знал, из какой двери появится Томпсон, и застрелил его с расстояния в несколько метров. Затем подозреваемый вскочил на велосипед и, как полагают, скрылся в Центральном парке.

Поскольку подозреваемый все еще находится на свободе, полиция Нью-Йорка объявила вознаграждение в размере 10 000 долларов тому, кто предоставит информацию о стрельбе.

Следователи допрашивают сотрудников и членов семьи Томпсона в Миннесоте, а полиция Нью-Йорка выдала ордер на обыск его гостиничного номера.

Что известно о Брайане Томпсоне

Томпсон был назначен генеральным директором UnitedHealthcare в 2021 году и, как сообщается, зарабатывал 10 миллионов долларов в год, а в течение нескольких лет до этого он руководил бизнесом Medicare в UnitedHealthcare.

Брайан Томпсон Фото: ABC News

United — крупнейшая медицинская страховая компания по доле рынка в Америке. Компания часто подвергалась протестам активистов из-за систематического отказа в уходе за пациентами.

Один из таких протестов в начале этого года привел к арестам 11 человек возле штаб-квартиры United Healthcare в Миннетонке, штат Миннесота.

Компания оказалась в заголовках новостей в феврале после того, как подверглась кибератаке, которая обошлась в 872 миллиона долларов.

Напомним, после сериала Netflix в США возрос интерес к делу Эрика и Лайла Менендес. И теперь осужденные на пожизненное братья ходатайствуют о своем освобождении. В 1989 году они застрелили своїх богатых родителей в особняке в Беверли-Хиллз.