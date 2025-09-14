"Это был двойник": подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не сотрудничает с властями

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что задержанный Тайлер Робинсон отказывается давать показания и разговаривать с полицией, но отметил, что его окружение активно сотрудничает со следствием.

Ожидается, что обвинения 22-летнему подозреваемому Тайлеру Робинсону будут официально предъявлены во вторник, 16 сентября. По словам Спенсера Кокса, Тайлер обсуждал убийство Чарли Кирка в Discord и шутил, что его застрелил "двойник", который пытается "втянуть его в неприятности", пишет ABC News.

Тайлера Робинсона подозревают в убийстве Чарли Кирка

"Все, что мы можем подтвердить, — это то, что эти разговоры определенно имели место, и они (собеседники Тайлера, — ред.) не поверили, что это действительно он. Все это было шуткой, пока он сам не признался, что это действительно он", — сказал Спенсер Кокс.

Губернатор Юты, который был публичным лицом расследования, заявил, что Тайлер Робинсон был "глубоко пропитан левой идеологией". На вопрос, нашли ли следователи доказательства, подтверждающие это, Кокс ответил: "Ну, пока что… это информация от его знакомых и членов семьи. Именно оттуда и поступила эта первоначальная информация. Конечно, по мере того, как они будут собирать всю информацию воедино, в обвинительных документах будет опубликовано гораздо больше информации". Пока неизвестно, есть ли у Тайлера Робинсона адвокат.

Тайлера Робинсона подозревают в убийстве Чарли Кирка Фото: CNN

Также Кокса спросили насчет реакции президента США Дональда Трампа, который менее бурно реагировал на политическое насилие против демократов.

На это губернатор Юты заявил, что президент Трамп очень зол, потому что Чарли Кирк был его "близким другом".

Напомним, ФБР публиковало два нечетких снимка с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен худой молодой человек в кепке и солнцезащитных очках, идущий по лестнице в кампусе Университета долины Юты, и обратилось к общественности с просьбой помочь в опознании подозреваемого.

Фото подозреваемого, опубликованное ФБР Фото: Скриншот

Отметив имя пользователя Тайлера Робинсона на Discord, его знакомый прикрепил изображения и написал "wya" (где ты?) со смайликом в виде черепа, намекая на то, что Робинсон похож на разыскиваемого мужчину.

Он ответил через минуту. Его "двойник", как он написал, пытался "втянуть меня в неприятности".

"Тайлер убил Чарли!" — написал другой пользователь, по-видимому, в шутку.

После того, как Робинсон пошутил, что стрелок был его двойником, другой пользователь предположил, что группа могла бы сдать его ФБР и получить вознаграждение в размере 100 000 долларов.

"Только если мне достанется доля", — пошутил Робинсон.

Кто-то написал: "Что бы вы ни делали, не ходите в "Макдоналдс" в ближайшее время", имея в виду арест Луиджи Манджоне, которого нашли в этом ресторане и обвинили в убийстве генерального директора медицинской страховой компании на Манхэттене.

Робинсон согласился и пошутил, что "лучше также избавиться от этого манифеста и точной копии винтовки, которые у меня завалялись".

Когда другой пользователь предположил, что убийство Чарли Кирка заставит президента Трампа отправить Национальную гвардию в Юту, подозреваемый ответил: "В красный штат? Нет, очевидно, что стрелок был из Калифорнии".

В какой-то момент он пошутил в сообщении: "На самом деле я Чарли Кирк. Я хотел уйти из политики, поэтому инсценировал свою смерть. Теперь я могу жить жизнью своей мечты в Канзасе".

Видео того, как предполагаемый стрелок убегает с места убийства

Полиция заявила, что мистер Робинсон намекнул или признался в совершении преступления, а затем один из членов семьи и друг семьи убедили его сдаться властям, что он и сделал. Он сдался полиции на юго-западе штата Юта, где проживал, более чем в трех часах езды от кампуса, где произошла стрельба.

Эрика Кирк, вдова Чарли, уже выступила с заявлением и сообщила, что его смерть окажет значительное влияние на общество.