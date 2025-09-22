"Я не впізнаю": Анджеліна Джолі зробила емоційну заяву про США

Оскароносна акторка Анджеліна Джолі виступила із заявою про сучасні Сполучені Штати під час пресконференції на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. Там вона представляє новий фільм "Кутюр" режисерки Аліс Вінокур.

На запитання, чого вона боїться як митець і як американка, Джолі зробила паузу та зітхнула, пише Variety.

"Це дуже складне питання. Я люблю свою країну, але зараз я її не впізнаю. Моє життя завжди було міжнародним — моя сім’я, друзі, світогляд. Для мене він рівний, об’єднаний і глобальний. Будь-які поділи чи обмеження свободи і самовираження є дуже небезпечними. Ми живемо у важкі часи, тому не можна говорити легковажно. Це дуже серйозний період для всіх нас", — сказала Джолі.

Анджеліна Джолі висловилася про США

Її слова пролунали на тлі резонансної ситуації зі свободою слова у США. Лише кілька днів тому телеканал ABC, що належить Disney, зняв з ефіру популярне вечірнє шоу Джиммі Кіммела "на невизначений термін". Причиною стало рішення великого власника телестанцій Nexstar Media не показувати програму після того, як ведучий висловився про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Це перший візит Джолі на фестиваль у Сан-Себастьяні, який цього року зібрав низку зірок першої величини, зокрема Коліна Фаррелла та Дженніфер Лоуренс.

