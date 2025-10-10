"Два роки не працювала заради дітей": Анджеліна Джолі розповіла нові деталі розлучення з Піттом

Акторка розкрила нові деталі свого розлучення з Бредом Піттом, зокрема емоційні та фінансові труднощі, які довелося пережити їй і дітям. Її свідчення пролунали в межах чергового етапу судового спору колишнього подружжя за французький маєток Château Miraval.

У своїй новій заяві, поданій до Вищого суду Лос-Анджелеса, зірка детально описала, як важко їй та дітям далося розлучення, пише Page Six.

"Події, які призвели до мого рішення розійтися з колишнім чоловіком, були емоційно складними для мене та наших дітей", — зазначила Джолі у документах.

За словами акторки, після подачі на розлучення вона залишила Пітту повний контроль і право проживання у їхніх спільних домівках у Лос-Анджелесі та Miraval, сподіваючись, що це "заспокоїть його після важкого періоду".

Джолі підкреслила, що вона та діти — Меддокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) і близнюки Нокс та Вів’єн (17) — більше не бували в маєтку, який асоціюється з болючими спогадами.

Після розлучення, за словами зірки "Малефісенти", вона орендувала житло й шукала стабільне місце для сім’ї. При цьому Джолі наголосила, що її заощадження були "прив’язані до Miraval", і вона не зверталася до Пітта ні за аліментами, ні за фінансовою підтримкою.

"Мені потрібні були кошти з цього маєтку, адже я два роки не працювала, зосередившись на дітях та їхньому відновленні", — пояснила акторка.

Вона також заявила, що через фінансові труднощі не могла одразу придбати житло в Лос-Анджелесі, тому Пітт нібито позичив їй гроші "під відсотки".

Джолі пригадала, що ще у 2017 році розглядала можливість продати свою частку Château Miraval Пітту, але переговори були "емоційно важкими" через прив’язаність до місця. Саме там пара одружилася, акторка провела частину вагітності й уперше привезла додому новонароджених близнюків.

"Розрив із домом, де зосереджено стільки спогадів, був болючим для мене й особливо для дітей", — зазначила Джолі.

У документах акторка також просить суд зобов’язати Пітта компенсувати $33 тисячі витрат на адвокатів, пов’язаних із розглядом його чергового позову.

Пітт, зі свого боку, продовжує вимагати передачі приватного листування, стверджуючи, що компанія Stoli Group, якій Джолі продала свою частку, відмовляється співпрацювати.

Раніше джерела, близькі до актора, заявляли, що головна мета Пітта у цій справі — "захистити фінансові інтереси дітей" та їхню частку в сімейному бізнесі. Представники актора поки не коментували останні заяви Джолі.

