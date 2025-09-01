Бреда Пітта помітили на романтичному побаченні з нареченою (відео)

Американського актора Бреда Пітта та його дівчину Інес де Рамон помітили на побаченні в Токіо. Пара обіймалася та привіталася з японськими прихильниками.

Відео поширили на фан-сторінках актора в соцмережах. Пітт та де Рамон обіймалися перед тим, як перейти через дорогу. Коли зірка фільму "Троя" помітив фанатів, то помахав їм рукою.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Актор був одягнений у сіру футболку, світлі штани та сонцезахисні окуляри. Тим часом його супутниця обрала для прогулянок вулицями Токіо молочну сукню, яку доповнила сумочкою в тон.

Цікаво, що зараз якраз проходить Венеційський кінофестиваль в Італії, а Пітт проводить час у Японії, на що звернули увагу користувачі мережі.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже три роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що Пітт уже освідчився Інес.

"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що кохана продовжувала стояти на його боці, попри те, наскільки запеклою була битва або як довго вона тривала", — казали джерела.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі. У колишніх закоханих є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці знаменитостей. Втім, жоден з них не спілкується з батьком, а деякі з них навіть вирішили відмовитися від відомого прізвища.

Ще раніше Бред був у шлюбі із зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

