Брэда Питта заметили на романтическом свидании с невестой (видео)

Американского актера Брэда Питта и его девушку Инес де Рамон заметили на свидании в Токио. Пара обнималась и поздоровалась с японскими поклонниками.

Видео распространили на фан-страницах актера в соцсетях. Питт и де Рамон обнимались перед тем, как перейти через дорогу. Когда звезда фильма "Троя" заметил фанатов, то помахал им рукой.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Актер был одет в серую футболку, светлые брюки и солнцезащитные очки. Между тем его спутница выбрала для прогулок по улицам Токио молочное платье, которое дополнила сумочкой в тон.

Интересно, что сейчас как раз проходит Венецианский кинофестиваль в Италии, а Питт проводит время в Японии, на что обратили внимание пользователи сети.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается почти три года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры говорили, что Питт уже сделал предложение Инес.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что любимая продолжала стоять на его стороне, несмотря на то, насколько ожесточенной была битва или как долго она длилась", — говорили источники.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

До этого актер был женат на Анджелине Джоли. У бывших влюбленных есть шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические наследники знаменитостей. Впрочем, ни один из них не общается с отцом, а некоторые из них даже решили отказаться от известной фамилии.

Еще раньше Брэд был в браке со звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

