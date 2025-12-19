"Влюбленный" Брэд Питт встретил 62-летие в компании младшей на 30 лет девушки (фото)

Брэд Питт отпраздновал свой 62-й день рождения с 32-летней девушкой Инес де Рамон, и он "влюблен больше, чем когда-либо".

В четверг, 18 декабря, голливудскому актеру исполнилось 62 года. Звезда фильма "Формула-1" провел свой важный день с возлюбленной, с которой он живет вместе, сообщил источник Daily Mail.

Брэд Питт чрезвычайно влюблен

Они "влюблены больше, чем когда-либо" и "прекрасно ладят", добавил друг.

День рождения был особенным в небольшой компании самых близких друзей.

"Брэд любит быть незаметным в эти дни, поэтому не будет никакой слишком роскошной вечеринки в стиле Джей Ло с костюмами и пятиярусными тортами", — сказал источник.

Уже 19 декабря Инес де Рамон исполняется 33 года, ведь влюбленные родились лишь с разницей в один день.

Инсайдер добавил, что Брэд начнет сниматься в фильме в новом году, поэтому сейчас наслаждается необходимым временем для отдыха.

Брэд Питт Фото: Instagram

Брэд Питт и Инес де Рамон

Недавно стало известно, что актер чувствует себя "счастливым" от того, что Инес рядом с ним. Источник рассказал Entertainment Tonight в 2024 году: "У Брэда и Инес все хорошо в их отношениях. Брэд рад, что она рядом, и сосредоточен на будущем".

Инсайдер поделился: "Он старается не позволять никаким заботам или проблемам из прошлого нарушать его и ценит, насколько он вырос как личность, и хочет продолжать это делать".

До этого источник утверждал, что Брэд "наконец-то снова чувствует себя счастливым". Близкие друзья актера в конце концов "просто хотят, чтобы он был счастлив" с Инес.

Звезда фильма "Троя", который был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год, сейчас твердо сосредоточен на будущем, а не переживает о своих прошлых отношениях. Брэд и Инес встречаются с 2022 года.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

