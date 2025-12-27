Під час різдвяних свят: помер відомий гітарист гурту The Cure Перрі Бамонте

Під час різдвяних свят помер відомий музикант Перрі Бамонте, що був гітаристом британського рок-гурту The Cure. Йому на той час було 65 років.

Бамонте помер удома після недовготривалої хвороби. Про це повідомили на офіційному сайті гурту The Cure 26 грудня.

"З величезним сумом ми підтверджуємо смерть нашого друга та колеги по гурту Перрі Бамонте, який помер після короткої хвороби вдома на Різдво", — йдеться у повідомленні.

У гурті також додали, що музикант був "інтуїтивним" та "надзвичайно творчим", а також став "важливою частиною" The Cure.

Помер Перрі Бамонте: що про нього відомо

Перрі Бамонте у складі гурту The Cure

Перрі Бамонте був частиною гастрольної команди гурту The Cure з 1984 року, а у 1990 році його запросили на місце колишнього клавішника Роджера О'Доннелла, пише видання BBC. Він грав на гітарі, клавішних і бас-гітарі, записавши з гуртом п'ять студійних альбомів, зокрема відомих композицій, як-от Friday I'm In Love, High і A Letter To Elise.

Також Бамонте брав участь у записі концертних альбомів гурту Paris and Show у 1993 році. Упродовж 14 років музикант виступив на понад 400 концертах The Cure.

Згодом Бамонте став учасником лондонського гурту Love Amongst Ruin, де грав на гітарі. Він зокрема пішов виступав у складі цього колективу, щоб допомогти йому здійснити тур з їхнім другим альбомом Lose Your Way. Однак після кількарічної перерви, у 2022, повернувся до The Cure, гравши з ним до 2024 року.

Відомо, що Перрі Бамонте також цікавився риболовлею та збудував успішну кар'єру ілюстратора. Він зокрема співпрацював з журналом Fly Culture.

Також 22 грудня у Sky News розповіли, що помер британський автор хіта про Різдво Кріс Рі.