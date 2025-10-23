"Не собираюсь уходить": Брижит Бардо вышла на связь после того, как ее "похоронили" в сети

Французская кинолегенда снова оказалась в центре внимания — на этот раз не из-за кино, а из-за фейковых новостей о собственной смерти. 91-летняя звезда ответила на слухи с юмором и решимостью, заверив, что чувствует себя хорошо и не собирается "прощаться с жизнью".

Брижит Бардо вынуждена была публично заверить, что она жива, после того как в соцсетях появились фейковые сообщения о ее смерти. В среду звезда обратилась к своим поклонникам на платформе X.

"Я не знаю, кто этот идиот, запустивший фейк о моей "смерти", но я чувствую себя хорошо и не собираюсь уходить".

Слухи появились после того, как популярный французский инфлюенсер Aqababe (Анис Зитуни) заявил, что Бардо "умерла на юге Франции" и даже сообщил, что якобы заказан гроб. Позже он удалил свои посты в Instagram и X, но скандал уже набрал обороты.

Брижит Бардо сейчас 91 год Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце актрису действительно госпитализировали в частную клинику в Тулоне, где она прошла небольшую операцию, связанную с неуказанной болезнью. После трех недель лечения она вернулась в свой дом в Сен-Тропе.

Представитель Бардо подтвердил для Daily Mail, что "госпожа Бардо уже дома, отдыхает и чувствует себя хорошо".

Это не первый инцидент, связанный с состоянием здоровья актрисы. В 2023 году она пережила проблемы с дыханием во время жары в Сен-Тропе, но после помощи медиков быстро выздоровела.

Кто такая Брижит Бардо

Брижит Бардо снялась в 47 фильмах, после чего в 1973 году решила оставить кино и посвятить себя личной жизни и благотворительной деятельности.

Она родилась и выросла в Париже, сначала училась на балерину, а затем начала карьеру фотомодели и актрисы. В 1950 году, когда Брижит было всего 15, ее фото украсило обложку журнала Elle.

Мировую славу ей принесли ленты "И Бог создал женщину" (1956), "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1960) и "Презрение" (1963) — именно они сделали Бардо символом французского кино эпохи.

