"Не збираюся йти": Бріжит Бардо вийшла на зв'язок після того, як її "поховали" (фото)

Французька кінолегенда знову опинилася у центрі уваги — цього разу не через кіно, а через фейкові новини про власну смерть. 91-річна зірка відповіла на чутки з гумором і рішучістю, запевнивши, що почувається добре й не збирається "прощатися з життям".

Бріжит Бардо змушена була публічно запевнити, що вона жива, після того як у соцмережах з’явилися фейкові повідомлення про її смерть. У середу зірка звернулася до своїх прихильників на платформі X.

"Я не знаю, хто цей ідіот, що запустив фейк про мою "смерть", але я почуваюся добре й не збираюся йти".

Чутки з’явилися після того, як популярний французький інфлюенсер Aqababe (Аніс Зітуні) заявив, що Бардо "померла на півдні Франції" та навіть повідомив, що нібито замовлено труну. Пізніше він видалив свої пости в Instagram та X, але скандал уже набрав обертів.

Бріжит Бардо зараз 91 рік Фото: Getty Images

Раніше цього місяця актрису дійсно госпіталізували до приватної клініки у Тулоні, де вона пройшла невелику операцію, пов’язану з невказаною хворобою. Після трьох тижнів лікування вона повернулася до свого дому в Сен-Тропе.

Представник Бардо підтвердив для Daily Mail, що "пані Бардо вже вдома, відпочиває й почувається добре".

Це не перший інцидент, пов’язаний зі станом здоров’я актриси. У 2023 році вона пережила проблеми з диханням під час спеки у Сен-Тропе, але після допомоги медиків швидко одужала.

Хто така Бріжит Бардо

Бріжит Бардо знялася у 47 фільмах, після чого у 1973 році вирішила залишити кіно та присвятити себе особистому життю й благодійній діяльності.

Вона народилася і виросла в Парижі, спочатку навчалася на балерину, а згодом розпочала кар’єру фотомоделі та акторки. У 1950 році, коли Бріжит було лише 15, її фото прикрасило обкладинку журналу Elle.

Світову славу їй принесли стрічки "І Бог створив жінку" (1956), "Бабетта йде на війну" (1959), "Істина" (1960) та "Зневага" (1963) — саме вони зробили Бардо символом французького кіно епохи.

