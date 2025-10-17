Французька кінодіва Бріжит Бардо опинилася в лікарні: що сталося
Легендарна французька кінодіва Бріжит Бардо потрапила до лікарні. Уже понад три тижні 91-річна акторка перебуває у приватній клініці Сен-Жан у Тулоні, де їй зробили операцію.
Хоча точний діагноз культової зірки екрану не розголошується, відомо, що Бардо перенесла складну операцію через важке захворювання. Про це повідомляє видання Nice-Matin.
Бріжит Бардо зробили операцію
На тлі проблем зі здоровʼям Бардо перенесла операцію. Втім, подробиці цього не розголошуються. Через кілька днів кінодіву мають виписати з медичного закладу, але її стан все ще викликає занепокоєння, тому лікарі продовжують тримати її під наглядом.
Раніше у французької знаменитості вже були проблеми зі здоров'ям. Три роки тому Бріжит госпіталізували з діагнозом "гостра дихальна недостатність". Ймовірно, цього разу сталося загострення.
Хвороба Бріжит Бардо
Чоловік акторки Бернар д'Ормаль розповідав, що Бардо стало зле в їхній резиденції в Сен-Тропе і вона перенесла зупинку дихання у 2023 році.
Бернар розповів журналістам: "Було близько 9-ї години ранку, коли у Бріжит виникли проблеми з диханням. Вона не знепритомніла, але їй було важко дихати", додавши, що машини швидкої допомоги спочатку приїхали за неправильною адресою.
Коли медики прибули, то одразу під'єднали кінодіву до кисневого балона і деякий час спостерігали за її станом.
"Як і всі люди певного віку, вона більше не може переносити спеку. Це трапляється у 80 років", — сказав чоловік акторки.
Хто така Бріжит Бардо
Бардо знялася в 47 фільмах, перш ніж покинула кіноіндустрію 1973 року та зайнятися своїм життям і благодійністю.
Зірка народилася і виросла в Парижі і була балериною-початківцем, перш ніж почала працювати фотомоделлю і актрисою. Їй було всього 15 років, коли вона прикрасила обкладинку журналу Elle 1950 року.
Бріжит Бардо відома за багатьма фільмами, серед яких найвідоміші: "І Бог створив жінку" (1956), "Зневага" (1963), "Істина" (1960) та "Бабетта йде на війну" (1959).
