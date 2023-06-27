Вийде книга з унікальними фото Бріжіт Бардо

Книжка з особистими і навіть відвертими знімками легендарної акторки дасть змогу по-новому поглянути на її життя.

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Вийде друком книга з рідкісними знімками легендарної французької актриси Бріжіт Бардо. Книга "Бути Бардо" буде опублікована видавництвом ACC Art Books у США 28 червня. У збірці представлені знімки актриси, зроблені на зйомках 1960-х і початку 1970-х років. Про це пише Daily Mail.

Фото Бардо в зеніті її слави робили фотографи Дуглас Кіркленд і Террі О'Ніл. Це рідкісні знімки, які раніше ніде не публікувалися. Серед інших будуть і фотографії, на яких зображена перша зустріч Бріжіт з актором Шоном Коннері. Це сталося в Довілі, Франція, 1968 року, після того, як актори разом грали у вестерні "Шалако".

Обкладинка книги Фото: ACC Art Books

Бардо працювала з Кіркландом і О'Нілом у 1960-х і на початку 1970-х, перш ніж піти з кіноіндустрії.

У книзі представлено понад 150 знімків.

Говорячи з The Times 2013 року, О'Ніл пригадав, як колеги по фільму одразу знайшли спільну мову, на превеликий жаль Гюнтера Закса, третього чоловіка. А сам він, як фотограф, був щасливий.

Бріжіт Бардо і Шон Коннері Фото: ACC Art Books

"У моєму розпорядженні були двоє найкрасивіших людей у світі", — сказав О'Ніл про пам'ятну зйомку.

Фотограф уже працював з Коннері раніше, але 1968 року вперше зустрівся з Бардо, яку він назвав просто "приголомшливою".

Бардо, якій зараз 88 років, знялася в 47 фільмах, перш ніж піти з кіноіндустрії 1973 року.

Рідкісні фото Бріжіт Бардо Фото: ACC Art Books

Народжена і виросла в Парижі, вона була балериною-початківцем, перш ніж почала працювати фотомоделлю і актрисою.

Бардо було всього 15 років, коли вона прикрасила обкладинку журналу Elle 1950 року. Незабаром після цього вона познайомилася зі своїм першим чоловіком, режисером Роже Вадимом, на прослуховуванні.

Роль їй не дісталася, але вони з Вадимом шалено полюбили одне одного. Попри початкове несхвалення її сім'ї, вони одружилися 1952 року, коли їй було 18, а йому 24.

Бардо прославилася і стала міжнародним секс-символом після того, як зіграла сексуально розкуту дівчину у фільмі 1956 року "І Бог створив жінку".

Наступного року вона і Вадим розлучилися, але продовжили спільну роботу над фільмом 1958 року "Занепалі небеса".

У 1959 році вона вийшла заміж за Жака Шар'є, і у них народився син Ніколя, перш ніж вони розлучилися в 1962 році. Чотири роки потому вона вийшла заміж за Закса, але розлучилися вже 1969 року.

Рідкісні фото Бріжіт Бардо Фото: ACC Art Books

У Бардо також були романи з Жаном-Луї Трентіньяном, музикантами Жильбером Беко і Сашею Дістелем, бразильським музикантом і танцюристом Бобом Загурі та автором-виконавцем Сержем Генсбуром. Але список коханців актриси набагато довший. Її останнім чоловіком 1992 року став ультраправий політик Бернар д'Ормаль.

Зараз актриса присвятила себе Фонду Бріжіт Бардо, який займається захистом тварин. Бардо заснувала організацію в Сен-Тропе, прибережному містечку на Французькій Рив'єрі, 1986 року на гроші, виручені від продажу її коштовностей.

За останні роки Бардо шість разів штрафували за "розпалювання расової ненависті". Так, жителів Реюньйона, однієї із заморських територій Франції, розташованих в Індо-Тихоокеанському регіоні, вона назвала "дикунами".

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