Выйдет книга с уникальными фото Брижит Бардо

Книга с личными и даже откровенными снимками легендарной актрисы позволит по-новому взглянуть на ее жизнь.

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Выйдет книга с редкими снимками легендарной французской актрисы Брижит Бардо. Книга "Быть Бардо" будет опубликована издательством ACC Art Books в США 28 июня. В сборнике представлены снимки актрисы, сделанные на съемках 1960-х и начала 1970-х годов. Об этом пишет Daily Mail.

Фото Бардо в зените ее славы делали фотографы Дуглас Киркленд и Терри О’Нил. Это редкие снимки, которые ранее нигде не публиковались. Среди прочих будут и фотографии на которых запечатлена первая встреча Брижит с актером Шоном Коннери. Это произошло в Довиле, Франция, в 1968 году, после актеры вместе играли в вестерне "Шалако".

Обложка книги Фото: ACC Art Books

Бардо работала с Киркландом и О'Нилом в 1960-х и начале 1970-х, прежде чем уйти из киноиндустрии.

В книге представлено более 150 снимков.

Говоря с The Times в 2013 году, О'Нил вспомнил, как коллеги по фильму сразу нашли общий язык, к большому огорчению Гюнтера Закса, третьего мужа. А сам он, как фотограф, был счастлив.

Брижит Бардо и Шон Коннери Фото: ACC Art Books

"В моем распоряжении были двое самых красивых людей в мире", — сказал О'Нил о памятной съемке.

Фотограф уже работал с Коннери раньше, но в 1968 году впервые встретился с Бардо, которую он назвал просто "ошеломительной".

Бардо, которой сейчас 88 лет, снялась в 47 фильмах, прежде чем уйти из киноиндустрии в 1973 году.

Редкие фото Брижит Бардо Фото: ACC Art Books

Родившаяся и выросшая в Париже, она была начинающей балериной, прежде чем начала работать фотомоделью и актрисой.

Бардо было всего 15 лет, когда она украсила обложку журнала Elle в 1950 году. Вскоре после этого она познакомилась со своим первым мужем, режиссером Роже Вадимом, на прослушивании.

Роль ей не досталась, но они с Вадимом безумно полюбили друг друга. Несмотря на первоначальное неодобрение ее семьи, они поженились в 1952 году, когда ей было 18, а ему 24.

Бардо прославилась и стала международным секс-символом после того, как сыграла сексуально раскрепощенную девушку в фильме 1956 года "И Бог создал женщину".

В следующем году она и Вадим развелись, но продолжили совместную работу над фильмом 1958 года "Падшие небеса".

В 1959 году она вышла замуж за Жака Шарье, и у них родился сын Николя, прежде чем они расстались в 1962 году. Четыре года спустя она вышла замуж за Закса, но развелись уже в 1969 году.

Редкие фото Брижит Бардо Фото: ACC Art Books

У Бардо также были романы с Жаном-Луи Трентиньяном, музыкантами Жильбером Беко и Сашей Дистелем, бразильским музыкантом и танцором Бобом Загури и автором-исполнителем Сержем Генсбуром. Но список любовников актрисы намного длиннее. Ее последним мужем в 1992 году стал ультраправый политик Бернар д’Ормаль.

Сейчас актриса посвятила себя Фонду Брижит Бардо, который занимается защитой животных. Бардо основала организацию в Сен-Тропе, прибрежном городке на Французской Ривьере, в 1986 году на деньги, вырученные от продажи ее драгоценностей.

За последние годы Бардо шесть раз штрафовали за "разжигание расовой ненависти". Так, жителей Реюньона, одной из заморских территорий Франции, расположенных в Индо-Тихоокеанском регионе она назвала "дикарями".

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