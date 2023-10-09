Бріжит Бардо вперше з'явилася на публіці після повідомлення про серйозні проблеми зі здоров'ям

89-річна французька кінодіва рідко залишає свою розкішну віллу в Сен-Тропе.

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89-річна французька акторка Бріжит Бардо вперше за довгий час з'явилася на публіці за кермом свого старого мінівена. У липні у зірки були проблеми з диханням, тож їй довелося викликати швидку, а її прихильники переживали про її здоров'я. Про це пише Daily Mail.

Бріжит Бардо сфотографували, коли вона виїхала зі своєї розкішної вілли Ла Мадраг у Сен-Тропе у свою власність у Ла Гаріг.

На ній був чорний топ з довгими рукавами і великі сонцезахисні окуляри, а світле волосся вона зібрала в недбалий пучок.

Бріжит Бардо

Це була перша поява 89-річної зірки на публіці після того, як у неї почалися проблеми зі здоров'ям і до неї в будинок приїжджали екстрені служби.

Її чоловік Бернар д'Ормаль підтвердив цю новину і уточнив, що сталося незабаром після того, як інцидент стався в їхній резиденції в Сен-Тропе.

Він розповів журналістам: "Було близько 9-ї години ранку, коли у Бріжит виникли проблеми з диханням. Вона не знепритомніла, але їй було важко дихати", зазначивши, що машини швидкої допомоги спочатку приїхали за неправильною адресою.

Коли вони прибули, то одразу під'єднали Бардо до кисневого балона і деякий час спостерігали за її станом.

"Як і всі люди певного віку, вона більше не може переносити спеку. Це трапляється у 80 років", — зазначив чоловік зірки.

Бріжит Бардо знялася в 47 фільмах, перш ніж покинула кіноіндустрію 1973 року.

Вона народилася і виросла в Парижі і була балериною-початківцем, перш ніж почала працювати фотомоделлю і актрисою.

Їй було всього 15, коли вона прикрасила обкладинку журналу Elle 1950 року, поклавши початок її акторській кар'єрі.

Незабаром після цього на прослуховуванні Бріжит зустріла свого першого чоловіка, кінорежисера Роже Вадима. Роль їй не дісталася, але вони покохали одне одного.

Незважаючи на початкове несхвалення її сім'ї, вони одружилися 1952 року, коли їй було 18, а йому 24.

Бардо стала міжнародним секс-символом після ролі у фільмі 1956 року "І Бог створив жінку".

Бріжит Бардо у фільмі "І бог створив жінку" Фото: Скриншот

Через рік Вадим і Бардо розлучилися, але продовжували працювати разом.

У 1959 році вона вийшла заміж за Жака Шар'є, і у них народився син Ніколя, перш ніж вони розлучилися 1962 року.

Чотири роки потому вона вийшла заміж за німецького мільйонера Гюнтера Закса, але 1969 року вони розлучилися.

Після того як Бардо залишила акторську кар'єру, вона присвятила себе Фонду Бріжит Бардо, який займається захистом тварин.

Бріжит Бардо Фото: ACC Art Books

Бріжит заснувала організацію в Сен-Тропе, прибережному містечку на Французькій Рив'єрі, 1986 року на гроші, отримані від продажу своїх коштовностей.

З 1992 року вона одружена з правим політиком Бернаром д'Ормалем.

Нагадаємо, раніше Бардо вже вшосте притягнули до суду за расистські висловлювання. Акторка назвала жителів острова Реюньйон канібалами та дикунами.