Французская кинодива Брижит Бардо оказалась в больнице: что произошло

Легендарная французская кинодива Брижит Бардо попала в больницу. Уже более трех недель 91-летняя актриса находится в частной клинике Сен-Жан в Тулоне, где ей сделали операцию.

Хотя точный диагноз культовой звезды экрана не разглашается, известно, что Бардо перенесла сложную операцию из-за тяжелого заболевания. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

Брижит Бардо сделали операцию

На фоне проблем со здоровьем Бардо перенесла операцию. Впрочем, подробности этого не разглашаются. Через несколько дней кинодиву должны выписать из медицинского учреждения, но ее состояние все еще вызывает беспокойство, поэтому врачи продолжают держать ее под наблюдением.

Ранее у французской знаменитости уже были проблемы со здоровьем. Три года назад Брижит госпитализировали с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". Вероятно, на этот раз произошло обострение.

Брижит Бардо Фото: Getty Images

Болезнь Брижит Бардо

Муж актрисы Бернар д'Ормаль рассказывал, что Бардо стало плохо в их резиденции в Сен-Тропе и она перенесла остановку дыхания в 2023 году.

Бернар рассказал журналистам: "Было около 9 часов утра, когда у Брижит возникли проблемы с дыханием. Она не потеряла сознание, но ей было трудно дышать", добавив, что машины скорой помощи сначала приехали по неправильному адресу.

Когда медики прибыли, то сразу подключили кинодиву к кислородному баллону и некоторое время наблюдали за ее состоянием.

"Как и все люди определенного возраста, она больше не может переносить жару. Это случается в 80 лет", — сказал муж актрисы.

Кто такая Брижит Бардо

Бардо снялась в 47 фильмах, прежде чем покинула киноиндустрию в 1973 году и заняться своей жизнью и благотворительностью.

Звезда родилась и выросла в Париже и была начинающей балериной, прежде чем начала работать фотомоделью и актрисой. Ей было всего 15 лет, когда она украсила обложку журнала Elle 1950 года.

Брижит Бардо известна по многим фильмам, среди которых самые известные: "И Бог создал женщину" (1956), "Оскорбление" (1963), "Истина" (1960) и "Бабетта идет на войну" (1959).

Брижит Бардо в юности Фото: Getty Images

