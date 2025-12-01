"Я обнимаю вас всех!": Брижит Бардо, которую раньше времени "хоронят", обратилась к своим поклонникам

Фонд Брижит Бардо (FBB) обнародовал заявление в ответ на "ложные утверждения и намеки", распространенные некоторыми журналистами. В сообщении подчеркивается, что перемещение животных между различными объектами Фундации является частью ее обычной деятельности и происходит с полного согласия президента организации Брижит Бардо. В Фонде подчеркивают, что эти меры не имеют никакого отношения к состоянию здоровья известной актрисы и защитницы животных.

Количество животных, которые были перевезены, объясняется исключительно "недостаточной работой смотрителя на участке Garrigue", что было подтверждено ветеринарами, пишет Fondation Brigitte Bardot.

На фоне распространения дезинформации в последние дни Брижит Бардо напоминает, что она находится на реабилитации и просит уважать ее частную жизнь. Она также призывает всех "успокоиться".

Для тех, кто искренне волнуется за ее самочувствие, Бардо передала теплые слова поддержки: "Я обнимаю вас всех!"

Фейковые сообщения о смерти Брижит Бардо

91-летняя французская звезда Брижит Бардо снова оказалась в центре внимания из-за волны фейковых сообщений в соцсетях. Несмотря на слухи о ее "смерти", актриса еще раньше заверила, что находится в хорошем состоянии и не планирует "прощаться с жизнью".

Слухи возникли после заявлений популярного французского инфлюенсера Aqababe (Аниса Зитуни), который ошибочно сообщил, что актриса якобы умерла на юге Франции, и даже намекнул, что уже "заказан гроб". Впоследствии он удалил свои посты, но сообщения успели вызвать информационный хаос.

На самом деле в этом месяце Бардо действительно находилась в частной клинике Тулона, где ей провели небольшую операцию. После трехнедельного лечения она вернулась домой в Сен-Тропе. Представитель актрисы подтвердил в комментарии для Daily Mail, что "госпожа Бардо уже дома, отдыхает и чувствует себя хорошо!".

Это не первый случай, когда здоровье Бардо привлекает внимание медиа. В 2023 году она пережила проблемы с дыханием во время жары в Сен-Тропе, однако состояние быстро стабилизировали медики.

Кто такая Брижит Бардо

Брижит Бардо — одна из самых известных актрис французского кино XX века. Она снялась в 47 фильмах, а в 1973 году оставила кино, чтобы посвятить себя личной жизни и впоследствии — благотворительности и защите животных.

Родившаяся в Париже, Бардо сперва изучала балет, но быстро перешла к модельной и актерской карьере. В 15 лет ее фото появилось на обложке журнала Elle, что стало началом ее звездного пути.

Настоящую мировую славу ей принесли фильмы "И Бог создал женщину" (1956), "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1960) и "Презрение" (1963). Именно эти роли закрепили за Бардо статус одного из символов французского кино.

