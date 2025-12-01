"Я обіймаю вас усіх!": Бріжит Бардо, яку завчасно "ховають", звернулась до своїх прихильників

Фундація Бріжит Бардо (FBB) оприлюднила заяву у відповідь на "неправдиві твердження та натяки", поширені деякими журналістами. У повідомленні підкреслюється, що переміщення тварин між різними об’єктами Фундації є частиною її звичайної діяльності й відбувається за повної згоди президентки організації Бріжит Бардо. У Фундації наголошують, що ці заходи не мають жодного стосунку до стану здоров’я відомої акторки та захисниці тварин.

Кількість тварин, яких було перевезено, пояснюється виключно "недостатньою роботою доглядача на ділянці Garrigue", що було підтверджено ветеринарами, пише Fondation Brigitte Bardot.

На тлі поширення дезінформації останніми днями Бріжит Бардо нагадує, що вона перебуває на реабілітації та просить поважати її приватне життя. Вона також закликає всіх "заспокоїтися".

Для тих, хто щиро хвилюється за її самопочуття, Бардо передала теплі слова підтримки: "Я обіймаю вас усіх!"

Фейкові повідомлення про смерть Бріжит Бардо

91-річна французька зірка Бріжит Бардо знову опинилася в центрі уваги через хвилю фейкових повідомлень у соцмережах. Попри чутки про її "смерть", акторка ще раніше запевнила, що перебуває у доброму стані та не планує "прощатися з життям".

Чутки виникли після заяв популярного французького інфлюенсера Aqababe (Аніса Зітуні), який помилково повідомив, що акторка нібито померла на півдні Франції, і навіть натякнув, що вже "замовлено труну". Згодом він видалив свої пости, але повідомлення встигли спричинити інформаційний хаос.

Насправді цього місяця Бардо дійсно перебувала у приватній клініці Тулона, де їй провели невелику операцію. Після тритижневого лікування вона повернулася додому в Сен-Тропе. Представник акторки підтвердив у коментарі для Daily Mail, що "пані Бардо вже вдома, відпочиває та почувається добре!".

Це не перший випадок, коли здоров’я Бардо привертає увагу медіа. У 2023 році вона пережила проблеми з диханням під час спеки в Сен-Тропе, однак стан швидко стабілізували медики.

Хто така Бріжит Бардо

Бріжит Бардо — одна з найвідоміших актрис французького кіно XX століття. Вона знялася у 47 фільмах, а в 1973 році залишила кіно, щоб присвятити себе особистому життю й згодом — благодійності та захисту тварин.

Народжена в Парижі, Бардо спершу вивчала балет, але швидко перейшла до модельної та акторської кар’єри. У 15 років її фото з’явилося на обкладинці журналу Elle, що стало початком її зіркового шляху.

Справжню світову славу їй принесли фільми "І Бог створив жінку" (1956), "Бабетта йде на війну" (1959), "Істина" (1960) та "Зневага" (1963). Саме ці ролі закріпили за Бардо статус одного з символів французького кіно.

