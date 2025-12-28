Померла легенда французького кіно Бріжіт Бардо

На 92-му році життя померла легендарна французька акторка Бріжіт Бардо.

Про причини її смерті не повідомляється. Про смерть Бардо повідомив її фонд, передає "France 24".

"Фонд Бріжіт Бардо з величезним сумом оголошує про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріжіт Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила відмовитися від своєї престижної кар'єри, щоб присвятити своє життя та енергію добробуту тварин та своєму фонду", — йдеться в повідомленні.

Бріжіт Бардо — що відомо

Бардо — французька кіноартистка, фотомодель, співачка, танцюристка, автобіографістка. За свою кар'єру зіграла в 48 фільмах, виступила у численних музичних програмах і записала 80 пісень.

Народжена в Парижі, Бардо спершу вивчала балет, але швидко перейшла до модельної та акторської кар’єри. У 15 років її фото з’явилося на обкладинці журналу Elle, що стало початком її зіркового шляху.

Відео дня

У 50-60-х роках XX століття Бріжіт вважалася секс-символом. Водночас вона стала символом емансипації, сексуальної свободи, вільнодумства й бунтарства. Її називають провісницею жіночого руху у Франції, хоча сама акторка не брала в ньому участі.

У 1970 році Бардо першою була обрана моделлю для погруддя Маріанни, офіційного символу Франції. Значно вплинула на моду та сексуальне розкріпачення жінок.

Справжню світову славу їй принесли фільми "І Бог створив жінку" (1956), "Бабетта йде на війну" (1959), "Істина" (1960) та "Зневага" (1963). Саме ці ролі закріпили за Бардо статус одного з символів французького кіно.

У 1973-му році вона вирішила завершити кар'єру акторки. Після цього присвятила життя боротьбі за права тварин. Під час цієї діяльності акторка змогла досягти заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах світу, заміни забивання худоби у Франції без оглушення на електрошокові пістолети.

Про вплив Бардо писали, що вона "дала початок новому способу життя для свого покоління. Жодна акторка не викликала такого поголовного наслідування. Не тільки інші акторки, але й молоді дівчата в усьому світі наслідували її стиль, розпатлану зачіску, косметику, простий одяг, і, що не менш важливо, сприймали її зухвале — принаймні для 1950-х — переконання, що жінці дозволено віддаватися радостям життя й міняти коханих так же сміливо, як і чоловіку".

23 жовтня 2025-го року у соцмережах з’явилися фейкові повідомлення про її смерть. Бріжит Бардо змушена була публічно запевнити, що вона жива, і назвала "ідіотом" людину, яка запустила чутку про її смерть.

А 1 грудня Бріжит Бардо знову звернулась до своїх прихильників, аби спростувати чутки про свою смерть.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що помер актор Пет Фінн, відомий ролями у культових ситкомах 90-х, зокрема "Середній клас" (The Middle), а також грав у серіалах "Сайнфелд", "Буває й гірше" і "Друзі", де зіграв доктора Роджера.

А під час різдвяних свят помер відомий музикант Перрі Бамонте, що був гітаристом британського рок-гурту The Cure.