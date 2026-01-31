Умерла актриса Кэтрин О'Хара: СМИ обнародовали новые подробности смерти звезды "Один дома" (видео)

Канадско-американская актриса Кэтрин О'Хара, известная благодаря роли мамы главного героя Кевина МакКалистера в фильме "Один дома", умерла на 72 году жизни. Ряд актеров выразили свои соболезнования семье знаменитости, а также вспоминали о ней.

По предварительной информации, О'Харе стало плохо около 04:48 по местному времени в своем доме в Калифорнии, после чего была вызвана скорая помощь. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты получили экзклюзивную запись переговоров парамедиков после вызова на адрес актрисы. В разговорах можно услышать, что среди симптомов было указано "проблемы с дыханием".

Актрису срочно доставили в ближайшую больницу и госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили СМИ в Департаменте пожарной охраны Лос-Анджелеса. Через несколько часов культовая актриса умерла в больнице, причина смерти пока не разглашается.

"В 4:48 утра мы отреагировали на запрос об оказании медицинской помощи по этому адресу и транспортировали женщину примерно 70 лет в тяжелом состоянии", — сообщил представитель спасателей для медиа.

Журналисты пишут, что последнее публичное появление О'Хары состоялось на церемонии вручения премии "Эмми" в сентябре 2025 года. Впоследствии 11 января актриса должна была присутствовать на церемонии "Золотой глобус" из-за номинации в категории лучшая женская роль второго плана в сериале The Studio, однако женщины не было на награждении.

Реакция звезд на смерть Кэтрин О'Хара

Главный исполнитель роли Кевина в серии фильмов "Один дома" Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть "экранной мамы". В своей заметке в Instagram актер назвал актрису "мамой" и оставил следующее сообщение:

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Хотел сидеть рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", — написал Калкин.

Сообщение Маколея Калкина о смерти актрисы Кэтрин О'Хара Фото: Скриншот

Свои соболезнования семье актрисы выразил Педро Паскаль, который снимался вместе с О'Харой во втором сезоне сериала HBO The Last of Us. В Instagram он назвал актрису гениальной и добавил, что для него была честь "быть рядом с тобой".

"Вечно благодарен. В моем мире стало меньше света. Этот счастливый мир, который имел тебя, будет хранить тебя всегда. Всегда", — написал актер.

Актер Джастин Теру, который снимался вместе с Кэтрин О'Харой в фильме Beetlejuice Beetlejuice, опубликовал фото ее актерского кресла. На нем было указано имя умершей звезды кино.

Кресло актрисы Кэтрин О'Хара во время съемок Фото: Instagram

"О, Кэтрин. Нам тебя очень, очень будет не хватать", — написал голливудская звезда кино.

Кэтрин О'Хара была замужем за дизайнером Бо Уэлчем более 30 лет. Вместе у пары родилось двое сыновей — 32-летний Мэтью и 29-летний Люк. Сейчас семья и представители покойной актрисы не комментируют журналистам никаких подробностей.

Недавно Фокус сообщал о смерти актрисы Кэтрин О'Гарри. Сообщается, что она покинула этот мир в своем доме после болезни.

Ранее также стало известно, что умерла легенда французского кино Брижит Бардо. Актриса ушла из жизни на 92-году жизни, причина ее смерти не была обнародована.