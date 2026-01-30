Мама Кевина из "Один дома": умерла голливудская актриса Кэтрин О'Хара, — СМИ

Голливудская актриса Кэтрин О'Хара, известная по роли матери главного героя фильма "Один дома" Кевина МакКалистера, умерла 30 января в возрасте 71 года. Сообщается, что она покинула этот мир в своем доме после болезни.

О смерти Кэтрин О'Хара сообщает TMZ со ссылкой на два осведомленных источника. Новость подтвердил Variety менеджер актрисы.

По данным журналистов, О'Хара умерла в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе после кратковременной болезни.

Кэтрин О'Хара с мужем Бо Уэлчем и актером Ричардом Грантом Фото: Facebook

Умерла Кэтрин О'Хара: что известно об актрисе

Кэтрин родилась и выросла в Торонто в Канаде. Она была шестой из семи детей в семье.

Со своим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлчем, она познакомилась в 1988 году, на съемочной площадке фильма "Битлджус". Пара поженилась в 1992 году. У них родились двое сыновей: Мэтью и Люк.

Голливудская карьера О'Хары длилась пятьдесят лет. После культовой роли матери Кевина МакКалистера в двух частях фильма "Один дома", актриса получила новую волну популярности, когда сыграла богатую домохозяйку Мойру Роуз в 80 эпизодах сериала "Шиттс Крик".

В двух частях фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара играла мать главного героя Фото: Facebook

Самой новой работой О'Хары была роль в сериале "Студия" на Apple TV+. За нее Кэтрин О'Хара получила номинацию на премию "Эмми" (первую победу она получила еще в 1982 году за вклад в написание сценариев комедийного телесериала "SCTV Network 90", а во второй раз лауреатом "Эмми" актриса стала в 2020 году за роль в ситкоме "Шиттс-Крик").

