Басист Scorpions умер в возрасте 71 года: семья назвала причину

Фрэнсис Бухгольц умер в возрасте 71 года после борьбы с раком. Он был басистом культовой немецкой рок-группы Scorpions с 1973 по 1992 год.

О смерти бывшего басиста Scorpions Фрэнсиса Бухгольца сообщает немецкий таблоид Bild. Его жена Гелла опубликовала заявление на странице музыканта в Facebook.

Женщина рассказала, что ее муж ушел из жизни мирно, окруженный любовью близких.

"Наши сердца разбиты. На протяжении его борьбы с раком мы оставались рядом с ним, встречая все вызовы как семья — именно так, как он нас учил", — говорится в заявлении.

Семья Фрэнсиса Бухгольца поблагодарила поклонников группы Scorpions по всему миру за "непоколебимую преданность, любовь и веру"

"Хотя струны замолчали, но его душа остается в каждой ноте, которую он играл, и в каждой жизни, которой он касался", — говорится в заметке.

Відео дня

Фрэнсис Бухгольц был басистом группы Scorpions с 1973 по 1992 год Фото: Facebook

Биография басиста Scorpions Фрэнсиса Бухгольца

Журналисты рассказали, что Фрэнсис Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере в Германии. Наибольшую славу он получил в составе группы Scorpions (самый популярный хит — "Wind Of Change") где играл на бас-гитаре.

За время, когда Бухгольц был в составе, группа продала более 30 миллионов пластинок и получила более 50 золотых и платиновых наград по всему миру.

В 1992 году басист завершил активные гастроли и работал консультантом в музыкальной индустрии. Позже он также был участником группы Michael Schenker's Temple of Rock.

У умершего музыканта остались жена Гелла, сын Себастьян и дочери-близняшки Луиза и Мариетта.

Напомним, 23 января СМИ сообщали, что на прошлой неделе в возрасте 92 лет умер актер из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Дональд Дуглас.

19 января стало известно, что в возрасте 93 лет скончался модельер Валентино Гаравани в своей римской резиденции в окружении близких.