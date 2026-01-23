Басист Scorpions умер в возрасте 71 года: семья назвала причину
Фрэнсис Бухгольц умер в возрасте 71 года после борьбы с раком. Он был басистом культовой немецкой рок-группы Scorpions с 1973 по 1992 год.
О смерти бывшего басиста Scorpions Фрэнсиса Бухгольца сообщает немецкий таблоид Bild. Его жена Гелла опубликовала заявление на странице музыканта в Facebook.
Женщина рассказала, что ее муж ушел из жизни мирно, окруженный любовью близких.
"Наши сердца разбиты. На протяжении его борьбы с раком мы оставались рядом с ним, встречая все вызовы как семья — именно так, как он нас учил", — говорится в заявлении.
Семья Фрэнсиса Бухгольца поблагодарила поклонников группы Scorpions по всему миру за "непоколебимую преданность, любовь и веру"
"Хотя струны замолчали, но его душа остается в каждой ноте, которую он играл, и в каждой жизни, которой он касался", — говорится в заметке.
Биография басиста Scorpions Фрэнсиса Бухгольца
Журналисты рассказали, что Фрэнсис Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере в Германии. Наибольшую славу он получил в составе группы Scorpions (самый популярный хит — "Wind Of Change") где играл на бас-гитаре.
За время, когда Бухгольц был в составе, группа продала более 30 миллионов пластинок и получила более 50 золотых и платиновых наград по всему миру.
В 1992 году басист завершил активные гастроли и работал консультантом в музыкальной индустрии. Позже он также был участником группы Michael Schenker's Temple of Rock.
У умершего музыканта остались жена Гелла, сын Себастьян и дочери-близняшки Луиза и Мариетта.
