Басист Scorpions помер у віці 71 року: родина назвала причину

Френсіс Бухгольц помер у віці 71 року після боротьби з раком. Він був басистом культового німецького рок-гурту Scorpions з 1973 по 1992 рік.

Про смерть колишнього басиста Scorpions Френсіса Бухгольца повідомляє німецький таблоїд Bild. Його дружина Гелла опублікувала заяву на сторінці музиканта у Facebook.

Жінка розповіла, що її чоловік пішов з життя мирно, оточений любов'ю близьких.

"Наші серця розбиті. Протягом його боротьби з раком ми залишалися поруч з ним, зустрічаючи всі виклики як сім'я — саме так, як він нас навчав", — ідеться в заяві.

Родина Френсіса Бухгольца подякувала шанувальникам гурту Scorpions по всьому світу за "непохитну відданість, любов і віру"

"Хоча струни замовкли, але його душа залишається в кожній ноті, яку він грав, і в кожному житті, якого він торкався", — ідеться в дописі.

Френсіс Бухгольц був басистом гурту Scorpions з 1973 по 1992 рік Фото: Facebook

Біографія басиста Scorpions Френсіса Бухгольца

Журналісти розповіли, що Френсіс Бухгольц народився 19 лютого 1954 року в Ганновері в Німеччині. Найбільшу славу він здобув у складі гурту Scorpions (найпопулярніший хіт — "Wind Of Change") де грав на бас-гітарі.

За час, коли Бухгольц був у складі, гурт продав понад 30 мільйонів платівок і отримав понад 50 золотих і платинових нагород по всьому світу.

У 1992 році басист завершив активні гастролі та працював консультантом у музичній індустрії. Пізніше він також був учасником гурту Michael Schenker's Temple of Rock.

У померлого музиканта залишилися дружина Гелла, син Себастьян та доньки-близнючки Луїза та Марієтта.

