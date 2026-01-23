Помер актор з фільму "Щоденник Бріджит Джонс" (фото)

Актор, який знімався в популярному фільмі "Бріджит Джонс", Дональд Дуглас помер у віці 92 років після нетривалої хвороби.

Минулого тижня він пішов з життя в лікарні в оточенні родини та друзів. Похоронне бюро опублікувало повідомлення про смерть актора. Про це пише Daily Mail.

Помер Дональд Дуглас

У ньому йдеться: "Дорогі родичі та друзі, з великим сумом ми повідомляємо про смерть Дональда Дугласа в середу, 14 січня 2026 року, в Альбі".

У Дональда Дугласа залишилися дружина Емма Темпл, діти Емі, Ліза та Джоді, а також п'ятеро онуків.

Він був відомим завдяки своїй ролі у фільмі "Бріджит Джонс", де він зіграв адмірала Дарсі — екранного батька актора Коліна Ферта. Актор також знімався в популярних серіалах "Доктор Хто" та "Полдарк".

Дуглас, який народився в 1933 році у Фолкерку, Шотландія, навчався в Единбурзькому коледжі мистецтв, перш ніж вступити до Королівської академії драматичного мистецтва в Лондоні.

Дональд Дуглас Фото: Вікіпедія

Хто такий Дональд Дуглас

Його прорив на телебаченні як актора відбувся, коли він отримав ролі в романах Вальтера Скотта "Червона стріла" та "Роб Рой".

Протягом своєї тривалої кар'єри на екрані Дональд з'явився в мильній опері BBC "Східні жителі", зігравши роль Г'ю Айткена. Це була коротка поява, лише в кількох епізодах у квітні 1995 року.

Дональд Дуглас Фото: Кадр з фільму

Переїхавши до Франції, Дональд продовжував зніматися поза межами своєї екранної кар'єри в театральних постановках.

Вважається, що його останнім акторським досягненням є драма 2021 року "Ніхто не повинен знати", де він знявся разом із Мішель Фейрлі та Булі Ланнерс.

