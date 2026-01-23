Умер актер из фильма "Дневник Бриджит Джонс" (фото)

Актер, который снимался в популярном фильме "Бриджит Джонс", Дональд Дуглас умер в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни.

На прошлой неделе он ушел из жизни в больнице в окружении семьи и друзей. Похоронное бюро опубликовало сообщение о смерти актера. Об этом пишет Daily Mail.

Умер Дональд Дуглас

В нем говорится: "Дорогие родственники и друзья, с большой грустью мы сообщаем о смерти Дональда Дугласа в среду, 14 января 2026 года, в Альбе".

У Дональда Дугласа остались жена Эмма Темпл, дети Эми, Лиза и Джоди, а также пятеро внуков.

Он был известен благодаря своей роли в фильме "Бриджит Джонс", где он сыграл адмирала Дарси — экранного отца актера Колина Ферта. Актер также снимался в популярных сериалах "Доктор Кто" и "Полдарк".

Дуглас, родившийся в 1933 году в Фолкерке, Шотландия, учился в Эдинбургском колледже искусств, прежде чем поступить в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

Дональд Дуглас Фото: Википедия

Кто такой Дональд Дуглас

Его прорыв на телевидении как актера состоялся, когда он получил роли в романах Вальтера Скотта "Красная стрела" и "Роб Рой".

В течение своей длительной карьеры на экране Дональд появился в мыльной опере BBC "Восточные жители", сыграв роль Хью Айткена. Это было короткое появление, всего в нескольких эпизодах в апреле 1995 года.

Дональд Дуглас Фото: Кадр из фильма

Переехав во Францию, Дональд продолжал сниматься вне своей экранной карьеры в театральных постановках.

Считается, что его последним актерским достижением является драма 2021 года "Никто не должен знать", где он снялся вместе с Мишель Фейрли и Були Ланнерс.

